El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dado a conocer que su Ejecutivo va a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo «contra la decisión de Pedro Sánchez y su Gobierno de aprobar una planificación hidrológica que atenta contra los intereses de la Región de Murcia, sentencia de muerte el trasvase Tajo-Segura y aboca a la ruina a miles de familias sin inmutarse y sin ningún aval técnico». Además, el ‘hachazo’ al trasvase se produce, ha lamentado, «en contra del dictamen del Consejo de Estado, que vino a decir que esta planificación era una chapuza. Pero les ha dado igual», ha indicado.

La vía del Supremo se abre después de que el Consejo de Ministros haya aprobado hoy los nuevos planes hidrológicos, con un aumento progresivo de los caudales ecológicos del Tajo que supondrá un recorte de los envíos del Tajo al Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos hasta 2027. Es decir, en torno a la mitad del volumen que se trasvasa actualmente «y con la que regaban nuestros agricultores, funcionaban nuestras industrias y bebían nuestros vecinos», ha recordado López Miras. Para el presidente, «es una tropelía sin base ni fundamento que golpea nuestro desarrollo social, económico y medioambiental».

Los encargados del recurso ante el Supremo serán los mismos servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que elaboraron las alegaciones con las que el Consejo de Estado «censuró las intenciones de Pedro Sánchez», ha anunciado el presidente.

«No voy a tolerar que Pedro Sánchez recorte el 50 por ciento del trasvase Tajo-Segura. No voy a tolerar que reduzca hasta 110 hectómetros cúbicos de envíos anuales a nuestros ciudadanos y especialmente nuestros agricultores. No voy a tolerar que Pedro Sánchez mande al paro a miles de trabajadores en el Levante. No voy a consentir que Pedro Sánchez, empobrezca a la Región de Murcia con sus decisiones», se ha comprometido López Miras.

Según el presidente, el 24 de enero de 2023 «quedará marcado, por desgracia, en la historia de la Región de Murcia y de España», por un recorte que ha calificado como «el mayor ataque político perpetrado contra la Región de Murcia en las últimas décadas», ya que «políticos que no han pisado nuestros campos ni nuestras huertas han sentenciado de muerte el trasvase».

El agua desalada no es alternativa

El máximo responsable autonómico se ha mostrado muy crítico con la alternativa de la desalación planteada por la ministra Teresa Ribera, y ha afirmado que «sustituir un recurso de gran valor como el agua del trasvase por agua desalada no es una alternativa, como la propia ministra sabe, aunque no lo haya dicho hoy tras el Consejo de Ministros».

Para el presidente, el agua desalada no es una solución «porque no tiene la calidad necesaria para regar los cultivos, porque su precio la hace inviable y porque desde el punto de vista medioambiental es incompatible con la era en la que vivimos: mucho más contaminante y derrochadora de energía. Todo esto lo sabe la ministra y hoy lo ha ignorado. Ha mentido», ha incidido.

«Cuando Pedro Sánchez avanzó en 2018 que se proponía el fin del trasvase, era una de las pocas cuestiones en las que decía la verdad», ha criticado López Miras, quien ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha ignorado las recomendaciones del Consejo de Estado y ha aprobado un texto que no tiene coherencia ni criterios técnicos que lo ampare». Ese dictamen del Consejo de Estado ha reconocido «las deficiencias en la tramitación, la inseguridad jurídica que generaría su aprobación y la falta de transparencia durante el debate en el Consejo Nacional del Agua», pero lo que para López Miras ha resultado «aún más grave, y que de nuevo el Consejo de Estado puso sobre la mesa», ha sido «la arbitrariedad del Gobierno de España a la hora de fijar los caudales ecológicos del Tajo. Han aprobado incrementar el volumen de agua en ciertos puntos sin establecer antes criterios o metodología».