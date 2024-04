Junts y PNV se la juegan a Sánchez: permiten que el PP saque adelante la deflactación del IRPF

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley del PP exigiendo al Gobierno la deflactación del IRPF a nivel nacional, al menos en sus tres primeros tramos, para combatir la inflación, que acumula una escalada del 17% desde febrero de 2021. Los socios habituales de Sánchez, Junts y PNV, junto con BNG, se la juegan al socialista, ya que con su abstención han permitido que el PP, con el apoyo de Vox, saque adelante su iniciativa, en este caso, la deflactación del IRPF. El resto de la Cámara Baja, entre ellos PSOE y Sumar, han decidido votar en contra.

En lo que respecta al PNV, la portavoz económica del grupo, Idoia Sagastizabal, ha señalado que su formación es partidaria de la deflactación porque la medida no supone bajar impuestos, sino «soportar la misma tributación» que habría si la inflación no existiese. Sin embargo, la portavoz del PNV ha criticado al PP por situar al mismo nivel la deflactación que la bajada de impuestos, y por eso finalmente ha decidido abstenerse. Pero, con esta decisión, el PNV ha permitido, junto con Junts, que la iniciativa del PP saliese adelante en contra de los deseos de Sánchez.

El coordinador de economía del PP, Juan Bravo, ha defendido la propuesta para combatir los efectos que han tenido para las familias la escalada de los precios en los tres últimos años. «Si dejamos más renta disponible en el bolsillo de los españoles, podrán consumir más», ha argumentado Bravo en su intervención inicial en el Congreso de los Diputados antes de la victoria de su partido en la sede del poder legislativo.

En este sentido, la iniciativa del PP propone deflactar también el impuesto mínimo del contribuyente, del resto de deducciones y ajustar las retenciones para que el alivio fiscal a las familias «sea inmediato». Todo ello por la espiral inflacionista observada en los tres últimos años, especialmente grave en los alimentos (+29%) o las hipotecas, que se ha encarecido una media de 300 euros al mes.

PSOE y Sumar: la medida es tramposa

Por parte del PSOE, la diputada socialista Patricia Blanquer ha criticado que la iniciativa se basa en «premisas falsas» al hablar de ayudas a las familias, cuando el Grupo Popular ha votado en contra como el último decreto anticrisis, que incluía ayudas al transporte o la revalorización de las pensiones.

Además, al ser una deflactación solo en algunos tramos, Blanquer considera que la medida se hace regresiva y beneficia más a quienes más tienen, algo que también ha suscrito el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín Urriza, que ha tachado la medida de «tramposa» por este mismo motivo.

En este caso, Pedro Sánchez no puede evitar que sus socios habituales, Junts y PNV, a pesar de sus concesiones para mantenerse en Moncloa, le hayan dado la espalda con esta proposición no de ley del PP, que ha sacado adelante con el apoyo de Vox.

Hace pocos días, el ex presidente catalán Carles Puigdemont presumió en Elna (Francia) en su acto de presentación como candidato a las elecciones de Cataluña del 12 de mayo de tener a Pedro Sánchez a sus órdenes: «Sabe que no vamos de farol». El cabeza de lista de Junts+ Puigdemont per Catalunya se ha erigido este sábado como el único candidato capaz de «plantarse» ante el Estado en defensa de los intereses de los catalanes durante un acto ante más de 2.200 personas, que asistieron al acto celebrado.