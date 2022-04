El juez Adolfo Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, ha imputado al aristócrata Luis Medina por el supuesto delito de alzamiento de bienes. El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid le da tres días de plazo para aportar una fianza de casi de 900.000 euros, a fin de satisfacer la posible responsabilidad civil derivada de los hechos. Según la Fiscalía Anticorrupción, el aristócrata y el empresario Alberto Luceño, cobraron una abultada comisión en la venta de las mascarillas, test y guantes que conllevaron un gasto de 10,8 millones de euros al Consistorio.

El magistrado recuerda en su auto que «únicamente se le ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar de 325.515 euros de valor y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros», que quedan lejos del montante total, de 1.216.984,33 euros, que el Juzgado le solicita. La Fiscalía, en su querella interpuesta hace dos semanas, relata que Medina gastó su comisión en bienes de lujo, como este velero y dos bonos bancarios por valor de 400.000 euros. Sin embargo, cuando el juez ordenó embargar sus cuentas, descubrió que estaban casi vacías. Únicamente tenían un salgo de 247 euros.

Anticorrupción le avisó

Hace un año, en abril de 2021, el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez le avisó para que no cambiara la titularidad de sus propiedades tras iniciarse la investigación. Sin embargo, el hijo de Naty Abascal y el duque de Feria Rafael Medina hizo caso omiso a esta recomendación. OKDIARIO reproduce el extracto de la conversación:

Fiscal: Vamos a ver, yo le voy a ser muy sincero, si mañana el juzgado pide el embargo de sus bienes y, bueno, yo no lo puedo decir, pero si usted hiciera cualquier maniobra intentando ponérselo a nombre de otro… sería un delito.

Luis Medina: Ah, no, no, no, no, no. Nada más lejos señor fiscal.

Almeida, perjudicado

Desde el Ayuntamiento madrileño aseguran que el Consistorio es una víctima de esta estafa en la que dos empresarios se han lucrado cobrando unas comisiones desmesuradas aprovechando la situación de crisis provocada por la pandemia. Ni Almeida ni ningún trabajador municipal está siendo investigado por Anticorrupción.

Luis Medina se habría beneficiado en su estafa al Ayuntamiento madrileño de una comisión de un millón de euros, dinero con el que habría adquirido, según la Fiscalía, un yate modelo Eagle 44, llamado Feria y por el que pagó 325.515 euros. El empresario Luceño elevó presuntamente las mordidas a 4 millones de euros, destinando lo ganado a la compra de vehículos de alta gama, relojes Rolex y una vivienda de lujo en Pozuelo.