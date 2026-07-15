El juez Calama amplía la investigación a Zapatero por el cobro de 200.000 € por una operación en Bolivia

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha avalado este miércoles que se investigue el pago de 200.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, por parte del grupo peruano Gloria. El ex presidente habría intermediado con las autoridades de Bolivia en relación a una indemnización pendiente de pago para una de las empresas del grupo.

El informe de la UDEF sostiene que el ex presidente del Gobierno participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia «orientadas a beneficiar los intereses» del grupo empresarial peruano Gloria. Y señala que, a cambio de dicha intermediación, Zapatero recibió «una contraprestación económica de 200.000 euros» entre 2024 y 2025.

La defensa de Zapatero había pedido no incluir en la investigación el cobro de este dinero porque esta empresa «no estaba en el perímetro objetivo de la investigación», por lo que «resulta injustificado que la policía dirija ahora su atención a esa relación profesional, fruto de una indagación sin límites ni autorización judicial».

Calama sin embargo rechaza la petición de la defensa del ex presidente al considerar que la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research (del grupo Gloria) no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida de Zapatero. Para el juez es «la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso».

«Por su propia naturaleza, permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva», ha añadido el juez sobre el informe de la UDEF que reveló dicho pago y con lo que amplía la investigación en curso sobre el ex presidente del Gobierno.

Para Calama «no existe vulneración de derechos fundamentales». «La información procede de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial; su análisis no excede el marco de la investigación; no se ha producido intromisión ilegítima en la intimidad; y no hay rastro de una investigación general sobre la vida del investigado», ha avalado el juez Calama.

El juez considera que el pago de 200.000 euros a Zapatero «por su cuantía, origen y contexto, puede ser relevante para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retorno económicos vinculados a las relaciones que ya estaban siendo investigadas».

«Que Zapatero participe en conferencias o reciba remuneraciones por asesoramiento no excluye que determinados pagos puedan tener naturaleza distinta, y precisamente por eso deben ser analizados cuando emergen de la documentación intervenida», añade también el juez.

Calama ha señalado que los «hechos analizados» en el informe de la UDEF «apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencia de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes».

Zapatero está imputado por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias por su implicación en el caso Plus Ultra. El ex presidente, presuntamente, influyó en el rescate de la aerolínea a cambio de comisiones. Además, ha sido imputado por contrabando y delito fiscal por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas durante el registro de su despacho en la calle Ferraz.