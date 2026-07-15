¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 15 al 17 de julio de 2026

Con Javier y David todavía peleando por el bote en ‘AlaZ’, Pasapalabra recibe esta semana en plató a cuatro invitados que combinan interpretación, música y periodismo deportivo para acompañarles en su duelo diario. Los cuatro tendrán que darlo todo en la mesa para sumar la mayor cantidad de segundos posible en los marcadores de sus capitanes. El madrileño llega ya a sus 100 programas de permanencia, aunque sigue muy lejos del récord de Manu Pascual, que estuvo durante 437 tardes participando. Cuatro personajes muy conocidos por los espectadores estarán en el plató para ver por primera vez el funcionamiento de ‘AlaZ’, la nueva prueba final.

Carla Nieto, de ‘El síndrome de Ulises’ a ‘Cuéntame cómo pasó’

La actriz gerundense Carla Nieto llega al concurso con una sólida trayectoria en la ficción española. Se dio a conocer con El síndrome de Ulises y consolidó su popularidad con Acusados y Ángel o demonio, aunque fue su incorporación al reparto de Cuéntame cómo pasó la que la hizo conocida a nivel nacional. Hija de la política Marina Geli, Carla Nieto reparte hoy su carrera entre España y proyectos internacionales.

Jorge Roelas, un habitual de la comedia televisiva española

El actor Jorge Roelas visita el plató de Pasapalabra después de haber tenido una enorme carrera en el mundo de la interpretación. Aunque millones de personas le recuerdan por su papel como Marcial en Médico de familia, protagonizando una de las muertes que paralizó a toda España, tiene una extensa trayectoria en el mundo del teatro, en el que está centrado desde hace años tanto como actor como creador.

Diego Plaza, la mirada internacional de ‘El Chiringuito’

Diego Plaza, periodista deportivo de El Chiringuito de Jugones, aporta al concurso sus conocimientos en fútbol internacional en plena fase final del Mundial 2026, aunque estos programas fueron grabados hace semanas, por lo que no sabía que España llegaría a la final.

Plaza es uno de los rostros más veteranos del equipo de Josep Pedrerol, siendo también conocido por su relación sentimental con Ana Garcés, compañera de redacción y voz de los espectadores en el mismo programa. Esta visita llega unas horas después de conocerse la salida de El Chiringuito de Atresmedia, aunque no se sabe a qué cadena irá la próxima temporada.

Verónica Romero, de finalista de ‘OT 2001’ a artista consolidada

Verónica Romero, cantante, compositora y actriz que saltó a la fama como finalista de la primera edición de Operación Triunfo en 2001, completa el cuadro de invitados. Con más de tres millones de copias vendidas junto al fenómeno de aquella edición y una carrera en solitario que la ha llevado a Estados Unidos, Reino Unido y San Marino, Verónica Romero sigue en activo: este mismo verano ha presentado el tema Agua Pa’l Calor junto a King África.

Javier y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Mientras el concurso sigue adelante con su rutina diaria, Javier y David continúan disputándose el bote acumulado en ‘AlaZ’, la prueba que sustituyó a El Rosco el pasado mes de junio tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a Atresmedia a retirar el formato original. Con la ayuda de Carla Nieto, Jorge Roelas, Diego Plaza y Verónica Romero, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.