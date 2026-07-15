Quién es Diego Plaza: edad y pareja del periodista de ‘El Chiringuito’ y DAZN

Diego Plaza es uno de los rostros más veteranos de El Chiringuito de Jugones, el programa deportivo de Josep Pedrerol en Mega. Especialista en fútbol internacional y colaborador habitual de DAZN, el periodista almeriense vive un momento vital muy especial, puesto que será padre junto a su pareja, Ana Garcés, compañera de plató, justo cuando su futuro profesional está también en el aire tras el reciente anuncio de la salida del formato de Atresmedia. Repasamos su discreta vida personal y cómo le afectará el cambio del programa deportivo que afrontará en las próximas semanas, cuando el 20 de julio se despida de Mega y de laSexta, canales donde Jugones y El Chiringuito han sido espacios clave en los últimos 13 años.

El pasado mes de diciembre cumplió 40 años, una edad en la que dará un salto vital importante al convertirse en papá junto a Ana Garcés, su pareja y compañera en el programa de Atresmedia. Diego Plaza llegó a El Chiringuito hace más de una década, convertido en uno de los colaboradores de referencia del programa de Pedrerol después de que el catalán y parte de su equipo salieran de Intereconomía y saltasen a Atresmedia por problemas con los pagos. Su perfil se distingue del resto de tertulianos por ser especialista en el fútbol de fuera de nuestras fronteras, lo que para muchos aficionados le convierte en uno de los mejores tertulianos.

Además de su sabiduría en jugadores de otras ligas y selecciones, Diego se diferencia de muchos colaboradores por presumir de los colores del Almería, el equipo de su tierra. Aunque Real Madrid y F.C. Barcelona monopolizan los debates, él siempre intenta sacar minutos para los suyos.

También en DAZN como comentarista de la Premier League

Además de su papel en Mega, Diego Plaza compagina su trabajo en El Chiringuito con su faceta como comentarista de la Premier League inglesa para DAZN, plataforma a la que se incorporó en 2022 dentro de la ampliación de su equipo de fútbol internacional. Esta doble actividad le ha consolidado como una de las voces más conocidas para los aficionados españoles que siguen el fútbol inglés.

El amor que nació en la redacción de ‘El Chiringuito’

Diego Plaza mantiene desde hace años una relación con Ana Garcés, compañera de programa conocida por su papel como ‘voz del espectador’, siendo la encargada de trasladar en antena las opiniones y mensajes de la audiencia. Antes, ella ya se había encargado de seguir la información del Villarreal y en este 2026 incluso ha debutado como sustituta de Pedrerol en Jugones, el espacio deportivo de los informativos de laSexta.

Aunque en televisión son muy discretos con su relación, entre compañeros de redacción del programa no lo ocultan y tampoco lo hacen en redes sociales. Desde hace mucho han mostrado con normalidad su vida en común, compartiendo viajes, escapadas y momentos de su día a día.

La pareja atraviesa ahora una de las etapas más ilusionantes de su relación: Ana Garcés está embarazada y los espectadores se han enterado debido a que su barriguita ha ido creciendo día a día sin que ella lo anunciase a bombo y platillo. Ambos ya se preparan para convertirse en padres por primera vez.

Un cambio importante en su vida profesional

La paternidad de Diego Plaza llega en un momento de incertidumbre profesional. Atresmedia ha confirmado que Josep Pedrerol y su equipo no continuarán en Mega la próxima temporada, poniendo fin a 13 años de relación entre el presentador y la cadena. Al tratarse de uno de los colaboradores más veteranos y ligados a la figura de Pedrerol, todo apunta a que Diego Plaza acompañará al presentador en su nuevo proyecto. Eso sí, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente cuál será el destino, apuntando los rumores a un interés por parte de RTVE y de Mediaset, algo que tendremos que esperar para conocer a partir del 20 de julio.