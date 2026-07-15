No es falta de amor: la psicología explica por qué algunas personas no disfrutan de los besos

Que un contacto físico entre personas es una de las formas más naturales de comunicación no es nada nuevo. Entre ese tipo de contactos está un abrazo, un simple roce, una palmada en el hombro o un beso en la mejilla, los cuales siempre son una muestra de cercanía, alegría o apoyo. Hay personas que abrazan y dan besos constantemente, pero otros, en cambio, mantienen una mayor distancia física.

Eso no es necesariamente un síntoma de menos aprecio o menos amor. En muchos casos, está relacionada con una mayor sensibilidad a los estímulos físicos, una particularidad que forma parte de la diversidad con la que cada ser humano vive la vida y experimenta el planeta.

Según la psicología, el sistema nervioso procesa los estímulos de modo diferente. Lo que para algunos es relajante o emocionante, para otra persona puede sentirse invasivo, intenso o incómodo. No es una cuestión de voluntad, sino de cómo el cuerpo humano interpreta esa experiencia.

Más factores

Hay otros que prefieren disfrutar de la música a un volumen elevado y otros necesitan el silencio para sentirse bien, pero en cuanto al contacto físico, las preferencias de las personas son diversas. El problema de esto surge cuando intentamos medir el amor con un único patrón. Y es que varias relaciones se resienten por un abrazo prolongado o un beso apasionado como pruebas obligatorias de cariño.

A nivel mundial, en promedio, una persona besa a unas 21 personas a lo largo de su vida, lo que en tiempo se traduce en unos 20.160 minutos (unas dos semanas). Pero no todo el mundo besa; de hecho, para tribus es una costumbre extraña e incluso asquerosa. Pero lo que ellos no saben es que, al besar a alguien, se liberan hormonas como la dopamina, la oxitocina y la serotonina (las cuales reducen el estrés y aumentan la felicidad).