Begoña Gómez entrega a Peinado los billetes a Londres y le reprocha que haya sospechado de su inocencia

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este miércoles al juez Juan Carlos Peinado a través de su defensa, los billetes de avión de su viaje a Londres para presenciar la graduación de su hija que le reclamaba el instructor de la causa que le investiga. En un recurso, Gómez reprocha a Peinado que le obligue a acreditar la «inexistencia de una conducta delictiva».

Este recurso, junto con la entrega de los billetes a Londres, llega después de que el lunes, Peinado pidiera a Begoña Gómez que justificara que utilizó el pasaporte únicamente para viajar a la capital inglesa para asistir a la graduación de su hija, en Bristol, ya que en el que entregó el domingo en persona en los juzgados de Plaza de Castilla no hay sellos que acrediten entradas y salidas.

Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, en el que indicó que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y que compareciese en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, pidió permiso para que su defendida viajara al extranjero entre el 7 y el 10 de julio, a Ankara para ir a la cumbre de la OTAN junto al presidente y luego a Londres para la graduación de su hija, y un juez que sustituyó a Peinado en unos días de vacaciones le dio permiso solo para la segunda parte del viaje, la correspondiente a Reino Unido para asistir a Bristol a la graduación de su hija Ahinoa.

Tras el requerimiento del juez Peinado, calificado de «sorprendente» por parte de Begoña Gómez, para que la mujer del presidente del Gobierno justifique dónde viajó, su letrado ha presentado un recurso en el que explica que «el Reino Unido ha suprimido la estampación de sellos físicos en los pasaportes» como práctica ordinaria, «reservándose únicamente para supuestos excepcionales».

Así, «la acreditación de la entrada en el Reino Unido puede efectuarse mediante otros medios de prueba plenamente válidos, tales como los registros electrónicos de la compañía aérea, tarjetas de embarque, reservas de vuelo, justificantes de viaje, registros de inmigración», expone el recurso de la mujer de Sánchez.

«Sin que la falta de un sello en el pasaporte pueda interpretarse, por sí misma, como prueba de la inexistencia del mismo», añade, por tanto, «a estos efectos se aportan los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol».

La defensa de Begoña Gómez avisa de que el requerimiento del juez «exige a esta defensa que acredite que no se ha llevado a cabo acto alguno constitutivo del delito de quebrantamiento de medida cautelar», lo que «invierte de forma manifiesta el principio cardinal del proceso penal». Además, indican que «la carga de la prueba corresponde a la acusación, nunca a la defensa», recordando que debe prevalecer la presunción de inocencia.

Sobre la petición del juez de que se demuestre «que no se hizo un uso inadecuado de la autorización de salida del territorio nacional», la defensa de Gómez afirma que «probar que algo no ocurrió, cuando ese algo no está concretado en un acto o lugar específico y determinado, constituye lo que la doctrina procesalista y la jurisprudencia denominan probatio diabólica».

Por todo ello, el letrado de Begoña Gómez pide que se deje sin efecto la providencia dictada, se reconozca que es la acusación la que debería probar una supuesta conducta delictiva y que, en el caso de que el magistrado mantenga la exigencia de acreditación, pida datos sobre el viaje a las autoridades británicas.