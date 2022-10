Juan Garriga (Vox): «El 1-O fue un golpe de Estado y lo volverán a hacer en cuanto puedan»

“El 1-O fue un golpe de estado y una afrenta a nuestra unidad y convivencia, a nuestra historia y al bienestar de todos los españoles”. Lo ha dicho Juan Garriga, portavoz de Vox en Cataluña, en una entrevista en LA ANTORCHA de OKDIARIO. Garriga no tiene dudas: “Lo volverán a hacer en cuanto puedan”

Para el portavoz de Vox, los constitucionalistas no podemos olvidar nunca que “ellos tienen claro que quieren separarse de España y romper Cataluña en dos”. Garriga recuerda y analiza el 1-O cinco años después: “El 1-O mostró que hay que desmantelar el estado autonómico para que no crezca más el separatismo». Y reflexiona manejando un dato: “El separatismo en Cataluña era hace 40 años algo residual e inexistente que no llegaba al 1% y ahora estamos en el 40 ó 50% porque se les ha manipulado”.

Acabar con las autonomías

A largo plazo, para Vox, hay que desmantelar las autonomías. A medio y corto, apunta Ignacio Garriga, recuperar competencias y aplicar el 155 de la Constitución en Cataluña: “Mientras Vox -dice- consigue una mayoría suficiente para poder desmantelar el estado autonómico, hay que recuperar competencias como la educación, la sanidad y la justicia. Y, por supuesto, defender la lengua. Hasta que Vox no gobierne, el español no estará garantizado en Cataluña”.

Juan Garriga señala: “Hay que hacer un 155 de verdad no de meses y pequeños maquillajes para después convocar elecciones enseguida [como hizo Rajoy] cuando, en realidad, en Cataluña no hay condiciones de igualdad para celebrar elecciones con la TV3, la educación… Hay que aplicar un 155 duradero para recuperar las competencias”.

Para Juan Garriga, la clave está en el dinero y los instrumentos de poder que el propio estado pone en manos de los independentistas para destruir nuestra nación: “Tenemos a la Generalitat, que forma parte del estado, manejando 40.000 millones de euros al servicio de la división de los catalanes y la ruptura con España”. Y apunta al dinero público con el que el independentismo riega la TV3 y los medios privados catalanes: “No podemos dejar ni un minuto más todos estos instrumentos del poder a su servicio. Hay que revertir, ya, que tengan 300 millones de euros para repartir a los medios de comunicación”.

Aznar, culpable

Para Juan Garriga, “los males de Cataluña vienen de lejos. Las cesiones de Aznar a Pujol fueron muy graves: impuestos, tramos de IRPF, sucesiones, patrimonio, mossos, gobiernos civiles, no recurrir la inmersión lingüística…”. Una responsabilidad compartida de décadas entre los dos partidos mayoritarios: “PP y PSOE tienen muchos ‘debes’ en haber contribuido a que el separatismo tenga la fuerza que tiene ahora y no haber afrontado los chantajes al estado”.

Garriga advierte al PSOE de Sánchez y al PP de Feijóo sobre la falsedad del independentismo y de ERC que ya engañó a Soraya Sáenz de Santamaría y a Mariano Rajoy con aquella ‘Operación Diálogo’ que fue un fracaso: “ERC mantiene ahora una postura menos fanatizada que Junts y busca mayorías políticas, pero su objetivo es el mismo de siempre. Destruir España”.

Garriga asegura que ha habido independentistas desencantados tras el fiasco del 1-O que han llamado a las puertas del partido de Santiago Abascal: “En Vox tenemos independentistas que se han dado de alta a partir del 1-O diciendo ‘nos han tomado el pelo, enfrentarnos no sirve para nada, nos sumamos a vuestra causa para luchar por la unidad y prosperidad de todos los españoles por igual’”.