Juan Carlos I se dispone a dejar la Zarzuela tras una tensa reunión de 4 horas a solas con Felipe VI

Juan Carlos I saldrá del Palacio de la Zarzuela, la que ha sido su residencia oficial durante más de cuatro décadas, en torno a las nueve de la noche. La previsión, según ha podido saber OKDIARIO del plan de vuelo de su jet privado, que ya está preparado, es que la aeronave despegue de la terminal ejecutiva del aeropuerto madrileño de Barajas a las 22.00. A esa hora, tras todo el día con su familia, el Rey emérito pondrá fin a su primer viaje a España tras fijar su residencia en Abu Dabi empujado por las revelaciones de OKDIARIO. Antes ha mantenido una reunión de cuatro horas con su hijo, Felipe VI, de la que no han trascendido muchos detalles más allá de que «ha sido en un clima de mucha tensión».

El Rey emérito ha llegado a la residencia oficial de los Reyes a las diez de la mañana. Lo ha hecho a bordo del coche oficial que ya utilizaba antes de marcharse a Abu Dabi. Su primera cita en la que fuera su casa, y en la que el Gobierno le ha impedido pernoctar, obligándole a marcharse al caer la noche, ha sido con su hijo y actual jefe del Estado. Con Felipe VI ha estado reunidos cerca de cuatro horas a solas. Un encuentro del que no ha trascendido prácticamente nada, tampoco ninguna fotografía, pero que según fuentes cercanas a la Familia Real «ha sido muy tenso». Antes de partir de Sangenjo (Pontevedra) Juan Carlos I dijo tener «muchísimas ganas» de ver a su hijo. Aunque no entendía que tuviera que darle explicaciones por nada. Unas explicaciones que sí quiere Felipe VI y más, según fuentes de la Casa del Rey, tras la poca discreción de su padre durante el primer viaje a España.

Antes de participar en un almuerzo familiar con varios miembros de su familia, el Rey emérito, ha tenido también un encuentro con su esposa, la Reina Sofía. En la comida han participado varias personas, desde su hijo hasta su misma esposa, además de la infanta Elena y algunos de sus nietos. También su hermana, la infanta Margarita, y alguno de sus sobrinos, se habrían sentado en la mesa junto a Juan Carlos I en su último compromiso antes de regresar a su residencia habitual en Abu Dabi. Quién seguro que no estaba era su hija la infanta Cristina, de viaje fuera de España. Nadie concreta, tampoco, si estuvo presente la Reina Letizia, aunque varias fuentes coinciden en que no habría sido así.