El cantante cordobés y sevillano de adopción, José Manuel Soto, es una de las voces más críticas en el sector artístico español contra el gobierno de Pedro Sánchez. Harto de las políticas del líder del Ejecutivo, afirmó hace unos días a través de su cuenta oficial de X, tras exponer todos los escándalos del PSOE, que lo único que funciona bien en España es Hacienda.

El músico andaluz compartió ayer en dicha red social un vídeo del programa de LaSexta El Intermedio, en el que aparece Joan Manuel Serrat animando al ciudadano español a votar en contra de la tiranía. Unas palabras que sorprendieron a todo el mundo, teniendo en cuenta que Serrat nunca ha ocultado sus ideales izquierdistas. De hecho, Soto acompañó el clip con el mensaje: «Se diría que el maestro Serrat está haciendo campaña contra Sánchez…».

La asombrosa petición de Serrat

El cantautor barcelonés, uno de los mejores artistas de la historia de España, hizo una confesión insólita en la que confirmó que votará a favor del bien común: «Votaré a favor de un tiempo mejor, de un tiempo donde la libertad sea más amplia y más para todos. Donde la justicia sea más justa, donde el mundo sea más empático, más solidario, más humanizado y más democrático».

«Así que yo les animo a que voten y que no dejen que nadie decida por ninguno de ustedes. Decidan ustedes por su futuro, pero háganlo pensando en algo que es muy importante: los tiranos se perpetúan o se crean gracias a la complicidad de la buena gente que mantiene silencio. Muchas gracias», declaró Serrat.

No es la primera vez que el poeta señala la incapacidad de Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno. Hace poco más de un año, defendió que el líder socialista no está «en condiciones de ejercer ningún cargo de responsabilidad». «Ni de la comunidad de vecinos», añadió. Con esta nueva declaración, Serrat confirma su oposición al presidente del Gobierno, al que no votará, y todo apunta a que solicite a la población que se decante por la candidatura popular de Alberto Núñez Feijóo.

Soto quiso rescatar las últimas palabras del compositor catalán: «Los tiranos se crean y se perpetúan gracias a la complicidad de la gente que guarda silencio…», bajo la perplejidad de una persona que observa cómo Pedro Sánchez cada vez cuenta con menos apoyo y que aquellos que le defendían antaño ahora le tildan de sátrapa autoritario.