Las elecciones generales del 29-N están a la vuelta de la esquina y los españoles deben decidir hacia dónde quieren que se dirija España, al menos los próximos cuatro años. Tras ocho años de gobierno socialista, más de 38 millones de ciudadanos están convocados a las urnas y tendrán en sus manos el futuro de Ceuta, la crisis de la vivienda o las pensiones.

De momento, la mayoría de las encuestas de intención de voto publicadas dan como ganador a Alberto Núñez Feijóo, que necesitaría el apoyo de VOX para regresar a La Moncloa. De este modo, Pedro Sánchez dejaría la presidencia tras una legislatura en coalición con los que aseguró que no formaría gobierno y con pactos con los independentistas catalanes y vascos. No obstante, el CIS de Tezanos eleva al PSOE a la primera fuerza con una horquilla de 134-143 diputados.

A pesar de contar con cada vez menos apoyos, tanto por parte de la sociedad como por parte de sus compañeros de partido, el líder del Ejecutivo ensalza su propia gestión al frente del país. «Con todos los errores que haya podido cometer, creo que España vive uno de los mejores momentos de su historia democrática», afirmó la semana pasada en su entrevista con Jordi Wild, donde valoró positivamente su actuación en temas como la invasión marroquí de Ceuta, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, los innumerables casos de corrupción que salpican al PSOE o la regularización de inmigrantes.

Sánchez ha acostumbrado a la población a la nula autocrítica y, no contento con ello, se muestra orgulloso de todo lo que «se ha logrado» con él al frente del gobierno. El cantante José Manuel Soto, una de las voces más críticas con el Ejecutivo, ha vuelto a mostrar su rechazo a través de sus redes sociales en estos primeros días de campaña electoral.

Soto culpa al Gobierno por la situación actual

El músico andaluz ha señalado directamente al dirigente socialista en uno de sus últimos mensajes en X, preguntándose si «hay algo que funcione en España», haciendo una lista de los numerosos problemas a los que se ha enfrentado España en los últimos tiempos.

Hay algo q funcione en España?

-Vivienda inasequible

-Sanidad desbordada

-Educación desprestigiada

-Industria desmantelada

-El campo abandonado

-Carreteras infames

-Trenes q son máquinas de matar

-Fuerzas del orden desmotivadas

-Imagen exterior destrozada

-Poder adquisitivo menguante

-Seguridad Social quebrada

-Deuda descontrolada

-Gasto público insostenible

-Política energética ideologizada e insegura

-Infraestructuras hidráulicas obsoletas

-Política forestal inexistente

-Política migratoria irresponsable

Tan sólo hay una cosa q funciona bien: HACIENDA. — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 15, 2026

El cantautor cordobés ha reiterado que llegamos a una votación general en un momento en el que «la vivienda es inasequible, la sanidad está desbordada o la educación está desprestigiada». Además, ha condenado la situación en la que se encuentran otros sectores como el campo, la industria, las carreteras o el sistema ferroviario, que dispone de «trenes que son máquinas de matar».

Soto va más allá y cree que la nación afronta un contexto en el que el poder adquisitivo no deja de caer, con una «Seguridad Social quebrada, una deuda descontrolada y un gasto público insostenible». Asimismo, apuntó al Gobierno por mantener una «política migratoria irresponsable».

El hecho que cabrea a José Manuel Soto

Tras una larga enumeración, el cantante expuso cuál es la única institución que se ha mantenido inalterable en ambas legislaturas socialistas: «Tan solo hay una cosa que funciona bien: Hacienda». Un comentario que fue tremendamente aplaudido por sus seguidores.

Más allá de las duras críticas a la coyuntura en la que se encuentra nuestro país, ver a Sánchez ondear la bandera de España en el último mitin del PSOE cabreó sobremanera a Soto, que no dudó en atizar al presidente del Gobierno: «Sácala cuando te sientes a pactar con Bildu, si tienes huevos. Muchos dieron la vida por ella, tú no sabes ni de lejos lo que representa esa bandera».