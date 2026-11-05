José Manuel Soto estalla contra Óscar Puente y Pedro Sánchez: «No han mostrado ni la menor empatía por las víctimas. Lo cesa por puro cálculo electoral»

Óscar Puente, ex ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, presentó este martes su dimisión y su renuncia a liderar la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Puente puso su cargo en el Gobierno a disposición del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si bien éste le ratificó en varias ocasiones. Finalmente, Puente dejó su puesto.

La decisión fue comunicada en directo, pasados unos minutos de las 21 horas, antes de concluir su intervención ante la Diputación Permanente del Congreso y de ser criticado hasta por sus socios de Gobierno. «Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», señaló el político socialista.

El trágico accidente ferroviario de Urda, con 69 víctimas mortales, sumado al de Adamuz en enero, que dejó a su paso 46 fallecidos, sumando un total de 115 muertes, fue el detonante de la dimisión del ministro a falta de 26 días de las elecciones. Sánchez compareció en el día de ayer para agradecer el trabajo de Puente al frente de Transportes. Afirmó que la marcha de Puente es un «gesto de empatía con las víctimas», lleno de «coherencia y de dignidad política».

José Manuel Soto atiza a Sánchez y Puente

Las palabras del presidente del Gobierno despertaron el cabreo de José Manuel Soto. «Ninguno de los dos ha mostrado ni la menor empatía, no han visitado hospitales, no han asistido a funerales, no se han mostrado cercanos ni compasivos… Lo cesa por puro cálculo electoral bajo el nuevo mantra: ‘No todos somos iguales’, desde luego que no, afortunadamente…», escribió a través de su cuenta en X.

Sánchez empieza su comparecencia diciendo q Oscar Puente se va “por empatía con las víctimas…”

Ninguno de los dos ha mostrado ni la menor empatía, no han visitado hospitales, no han asistido a funerales, no se han mostrado cercanos ni compasivos…

Lo cesa por puro cálculo electoral bajo el nuevo mantra : “NO TODOS SOMOS IGUALES”, desde luego q no, afortunadamente… — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 4, 2026

El líder del PSOE también aseguró que el ex alcalde de Valladolid «ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de nuestro país». Sobre tal afirmación, Soto respondió en otro tuit: «En realidad, ha dedicado su tiempo a insultar a todos los que no somos de su cuerda y ha contribuido a crear un clima irrespirable…», y cree que Puente «ha dejado muy alto el listón del macarrismo y la vileza».

Una dimisión que, para las víctimas supervivientes tanto de Adamuz como de Urda, además de sus familiares y seres queridos, no es suficiente —y llega muy tarde— y exigen responsabilidades penales para el ex ministro. Mientras tanto, el líder del Ejecutivo nombró a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa y vicepresidente primero del Gobierno, como nuevo ministro de Transportes en funciones hasta las elecciones generales del 29-N.