José Manuel Soto, cantante español, estalla contra Sánchez y Puente: «No han mostrado ni la menor empatía por las víctimas del accidente»

Juan Manuel Soto ha sido tendencia en los últimos días después de publicar un mensaje contra Pedro Sánchez y Óscar Puente después de la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible tras el trágico accidente de Urda que se saldó con 69 víctimas mortales. El cantante español publicó un duro mensaje contra el presidente del Gobierno en las redes sociales que se ha hecho viral.

Óscar Puente ya es historia en España después de que 115 personas hayan fallecido en los accidentes de Adamuz y Urda durante su etapa como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Por ello, uno de los hombres fuertes de Sánchez en el aparato socialista anunció su dimisión por sorpresa el pasado lunes en su comparecencia en la Diputación Permanente porque «un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año».

«Esta decisión la hago pública en el lugar en el que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional, una vez cumplido el que creo que era el trabajo más urgente e inaplazable, el de realizar las primeras pesquisas que ayudaran a entender lo sucedido mientras se auxiliaba a las víctimas», dijo Óscar Puente el día en el que anunció su adiós y también confirmó que no estará en las listas al Congreso para las elecciones que se celebran este 29 de noviembre.

Horas después, Pedro Sánchez volvió a dar otro mitin desde La Moncloa para tener unas palabras de cariño con su colega Óscar Puente y de paso anunciar a Carlos Cuerpo, ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, como nuevo ministro de Transportes en funciones. «Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista. Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero», escribió en las redes sociales Pedro Sánchez.

La reflexión de José Manuel Soto sobre Puente y Sánchez

El cantante español José Manuel Soto, que se ha caracterizado en estos últimos años por poner en su sitio al Gobierno cuando la situación lo ha requerido, se hizo viral hace unos días después de responder con un duro mensaje a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez tras la dimisión de Óscar Puente. El artista dejó claro que ninguno ha mostrado empatía por las víctimas y que esta decisión la ha tomado pensando en las elecciones.

«Sánchez empieza su comparecencia diciendo que Óscar Puente se va ‘por empatía con las víctimas…’», comienza diciendo en un mensaje que se ha hecho viral en la redes sociales y que cuenta con miles de interacciones.

Sánchez empieza su comparecencia diciendo q Oscar Puente se va “por empatía con las víctimas…”

Ninguno de los dos ha mostrado ni la menor empatía, no han visitado hospitales, no han asistido a funerales, no se han mostrado cercanos ni compasivos…

Lo cesa por puro cálculo electoral bajo el nuevo mantra : “NO TODOS SOMOS IGUALES”, desde luego q no, afortunadamente… — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 4, 2026

«Ninguno de los dos ha mostrado ni la menor empatía, no han visitado hospitales, no han asistido a funerales, no se han mostrado cercanos ni compasivos…», escribió un José Manuel Soto que también dejó claro que: «Lo cesa por puro cálculo electoral bajo el nuevo mantra: ‘NO TODOS SOMOS IGUALES’, desde luego que no, afortunadamente…».