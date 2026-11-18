Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid y antigua dirigente de Más Madrid, ha vuelto a defender algunas de las políticas de vivienda aplicadas durante la dictadura de Francisco Franco al recordar, en unas declaraciones durante su aparición en el primer episodio de Las abogadas & compañía (RTVE Play), que el régimen construyó numerosas casas y protegió a los inquilinos mediante la congelación de los alquileres y la prórroga indefinida de los contratos.

La abogada, de 82 años, ha reivindicado estas medidas al abordar el problema del acceso a la vivienda en España y ha cuestionado la reforma que liberalizó los arrendamientos en 1985 durante el Gobierno de Felipe González.

«Franco construyó muchísimas casas y respetó muchísimo los alquileres. Con la antigua ley de alquileres, que impedía que los alquileres pudieran tener plazo. Bueno, dos políticas que fueron muy interesantes», afirmó Carmena en una entrevista en julio de 2025. Sus palabras han vuelto a cobrar protagonismo después de que distintos medios hayan recuperado sus declaraciones sobre la política inmobiliaria del franquismo.

La ex alcaldesa considera que el régimen aplicó dos medidas que facilitaron el acceso a una vivienda: el impulso de la construcción y la protección de quienes vivían de alquiler. Sobre esta última cuestión quiso detenerse en mayor medida: «Franco protegía mucho a los inquilinos porque en aquella época se congelaron absolutamente todas las rentas de alquiler porque eran conscientes de que no había viviendas», sostuvo Carmena. La legislación establecía mecanismos que permitían a los arrendatarios permanecer en sus casas durante largos periodos y mantener unas rentas inferiores a las que podían alcanzar los precios de mercado.

La propia ex alcaldesa reconoció, sin embargo, que aquella regulación también perjudicaba a los propietarios. «Mantener los contratos de alquiler de manera permanente hizo que los propietarios no tuvieran mucho interés en mantener las viviendas en alquiler». Carmena admitió así que la protección de los inquilinos tenía como contrapartida una menor oferta de inmuebles en el mercado.

Carmena carga contra la Ley Boyer

Una de las principales críticas de Carmena ha ido dirigida a la reforma aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1985. El conocido como decreto Boyer eliminó la prórroga forzosa de los nuevos contratos de alquiler, permitiendo que propietarios e inquilinos pactaran libremente su duración.

La ex alcaldesa considera que aquella modificación supuso un error, ya que existían otras maneras de compensar a los propietarios sin necesidad de retirar las garantías que tenían los arrendatarios. «Yo creo que la ley Boyer fue un error extraordinario. No había por qué cambiar los alquileres», afirmó.

Carmena planteó que se podrían haber establecido liberaciones fiscales o ayudas económicas para aquellos propietarios que tuvieran dificultades para mantener sus viviendas en alquiler. Desde su punto de vista, la liberalización de los arrendamientos no era la única solución posible para corregir los problemas derivados del sistema anterior.

La reforma supuso un cambio en la manera de establecer la duración de los contratos de alquiler. Hasta entonces, la prórroga forzosa permitía que los contratos continuasen durante periodos prolongados, mientras que el decreto Boyer permitió que arrendadores y arrendatarios pactaran libremente su duración. En 1994 se aprobó la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que permitió regular de nuevo las condiciones de los contratos y sus prórrogas.

La construcción de viviendas durante el franquismo

Carmena también ha destacado el impulso a la construcción durante la dictadura. La exalcaldesa recordó que durante aquellos años se levantaron numerosas viviendas y que muchas familias pudieron acceder a una propiedad.

El régimen promovió diferentes iniciativas para aumentar el número de viviendas. Entre ellas destacó la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954, que facilitó la construcción de inmuebles destinados a familias con recursos limitados mediante ayudas, créditos y ventajas fiscales para los promotores. En 1957 también se creó el Ministerio de la Vivienda, dirigido por José Luis Arrese.

La política de vivienda franquista favoreció la expansión de barrios obreros en las principales ciudades españolas, aunque muchas de aquellas promociones se construyeron en zonas periféricas que carecían inicialmente de servicios e infraestructuras suficientes. Carmena también recordó la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960, que estableció un marco jurídico para regular las comunidades de propietarios y la convivencia entre ellos en un mismo edificio.

La exalcaldesa ha insistido en que reconocer determinadas medidas de vivienda del franquismo no significa obviar la naturaleza del régimen. En sus propias palabras, «era una dictadura fascista, pero en el tema de la vivienda yo creo que tomó unas medidas que fueron muy interesantes».