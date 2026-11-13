El demoledor zasca de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, en la entrevista de Jordi Wild: «A ti te han tenido que echar de tu partido»

Alberto Núñez Feijóo ha acudido en la tarde del jueves 12 de noviembre al pódcast The Wild Project de Jordi Wild. En la entrevista, emitida a las 10:00 horas del día siguiente, el líder del PP se ha tenido que enfrentar a toda serie de preguntas relacionadas con la actualidad política. Además, el político gallego mandó un recado al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Si tú eres capaz de dividir a tu partido, si tú eres capaz de descalificar a las personas más relevantes de tu partido, ¿qué no harás con los demás? Si a ti te han tenido que echar de tu partido», expresó con rotundidad Núñez Feijóo en referencia a los malabares de Sánchez para esquivar los innumerables casos de corrupción del PSOE.

El presidente de la principal fuerza de la oposición respondió a la pregunta del youtuber sobre si va a bajar los impuestos, a lo que respondió que primero necesita saber cómo están realmente las cuentas de España. «Mi planteamiento es clarísimo: bajar los impuestos. Pero también, digo yo, necesito explicar a los españoles cómo es el estado de las cuentas de mi país. Tengo muchas dudas. No me creo los datos. Creo que hay una ocultación de gasto y que hay una serie de compromisos plurianuales que desconocemos», cuestionó.

Núñez Feijóo prosiguió achacando que el Gobierno no haya sido capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado desde 2022: «No es un tema menor, Jordi. Es que es la primera vez, en 50 años de democracia, que tenemos un gobierno que finaliza la legislatura sin aprobar ni un solo año las cuentas. Por tanto, ¿qué cuentas son las que me tengo que creer? ¿Las que no conozco?».

María Jesús Montero se sumó al rechazo a Sánchez

Tomás Gómez, ex secretario del PSOE en Madrid, confesó en Horizonte, ante el asombro del resto de colaboradores del programa de Iker Jiménez y de millones de personas que seguían el directo en televisión, que María Jesús Montero quiso echar a Sánchez cuando el ex alcalde de Parla todavía era una de las voces cantantes del PSOE: «Yo no me voy de aquí hasta que echemos a este».

Pedro Sánchez está finalizando sus últimas semanas de legislatura como presidente del Gobierno prácticamente sin apoyos reales, con su mano derecha Santos Cerdán y con uno de sus máximos hombres de confianza, José Luis Ábalos, en prisión. Para más inri, todo aquel que osa cuestionar las órdenes del líder del Ejecutivo acaba defenestrado en el ostracismo, como bien expuso Gómez en otro de los programas de Cuatro: «Cuando alguien se desvía un poquito, va y lo liquida».