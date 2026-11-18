Se acerca el 29 de noviembre y, por ende, la celebración de unas nuevas elecciones generales. Desde los principales partidos ya resuenan cuáles pueden ser el futuro del partido en caso de un fracaso electoral. Las encuestas indican que podría haber un gobierno formado por una coalición entre PP y Vox, por lo que el partido que actualmente gobierna España pasaría a la oposición.

Desde el PSOE no se descarta un cambio de ciclo en un partido donde existen divisiones internas por parte de miembros que cada vez creen menos en el proyecto. El ya exministro Óscar Puente, quien dimitió después de que España sufriese un segundo accidente ferroviario en lo que va de año, habló sobre quién sería el candidato que sustituirá a Sánchez en un futuro.

El sustituto de Sánchez

Incluso el propio nombre de Óscar Puente sonó en alguna ocasión para sustituir al presidente. Sin embargo, actualmente su nombre parece estar muy lejos de las listas del PSOE. Como opción ideal para el exministro, destacó la figura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Destacó que es un «político especial» y «un hombre que para un país como el nuestro, tan tensionado, no vendría mal». Añadió que sería «la cuadratura del círculo» tener por fin a un catalán al frente del gobierno.

Las declaraciones de Óscar Puente se dieron en el programa Cara al Show el 21 de octubre. El presentador Marc Giró le puso sobre la mesa varios nombres, incluso el del que ahora es su sustituto, Carlos Cuerpo. En ese momento, el ministro de Transportes decidió alejarse de una hipotética postulación al cargo de Sánchez. «Dios no quiera», afirmaba Puente ante un posible fin de mandato del presidente Sánchez.

A pesar de señalar su preferencia, Puente pidió no precipitarse en abrir el debate sucesorio, apuntando que a la marcha de Pedro Sánchez aún le quedarían «cuatro añitos más».

Los candidatos del PSOE

Ante la propuesta de Cuerpo, Puente explicó que, al no ser militante del PSOE, «por lo que es más difícil pensar en él en términos de sucesión». En cambio, Illa sí que es militante, por lo que lo ve una opción «muy fácil». El presentador Giró planteó otras posibilidades centrándose en un futuro socialista dirigido por una mujer. Surgieron nombres como Nadia Calviño, Teresa Ribera o Pilar Alegría, a los que el ex ministro cree que «estarían bien».

Para el puesto de sucesor aparecen muchos nombres en la parilla. Puente destaca la calidad en la plantilla del partido: «Fíjate qué plantilla tiene el PSOE. Tiene 150 años y siempre ha encontrado una solución». Ya desde ese momento, Óscar Puente afirmaba que «vete a saber dónde estaremos cada uno cuando llegue ese momento. Yo, espero, en un destino maravilloso, en la ONU o en algún sitio de estos».