El PSOE de Pedro Sánchez ha pedido a su militancia que celebre la dimisión del ex ministro de Transportes Óscar Puente tras las dos tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) que han dejado 115 muertos. «Ayuda a recuperar la confianza» en «su sistema ferroviario», manifiestan los socialistas, además de «en la dignidad de la política».

El Socialista, revista editada por el PSOE y descrita como «órgano de expresión del partido», ha publicado este viernes un nuevo número. En él, han redactado un editorial, como es habitual, en el que reflejan la opinión de la formación sobre los temas de actualidad de la semana.

En este caso, se ha titulado «No todos somos iguales» y versa, principalmente, sobre la dimisión del ex ministro Puente tras los dos dramáticos accidentes ferroviarios. «Lo hizo, en palabras del presidente del Gobierno, por empatía con las víctimas, por coherencia y por dignidad política», recoge el texto de la publicación socialista. Y recalcan que lo anunció «después» de «dar la cara».

El órgano de expresión del PSOE agradece a Puente su «dedicación al servicio público» y «su compromiso» con el proyecto. «Con su gesto honra a las víctimas y ayuda a que España recupere la confianza, no solo en su sistema ferroviario, sino también en la dignidad de la política», recalcan desde la formación encabezada por Sánchez. «Ahora toca honrar ese gesto y seguir trabajando», puntualizan desde el PSOE.

Alabanzas a Puente

El editorial de El Socialista resalta que Puente «dirigió la gestión en las horas más duras, explicó cada decisión a la ciudadanía, trabajó para esclarecer las causas del accidente y aportó soluciones a una sociedad que las exigía y las merecía». Y destacan que, sólo tras ello, «dio un paso a un lado»: «Eso es asumir responsabilidades».

Cabe recordar que Puente reconoció en su sorpresiva despedida en la Diputación Permanente del Congreso que «un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos».

Sobre la dimisión, El Socialista dice que Sánchez «ha aceptado esa decisión con gratitud y con respeto». Unas palabras que chocan con el mensaje que se filtró en las horas posteriores a la dimisión del ex titular de Transportes, en el que pedía que no lo hiciera. «Ni se te ocurra, no lo hagas», dijo Sánchez tal y como reveló La Sexta.

El editorial no sólo menciona la renuncia del que fuera alcalde de Valladolid. También le dedica una parte del mismo a las medidas que el Gobierno socialista puso en marcha tras el último Consejo de Ministros. Entre ellas estaban los 30 millones de ayudas a las víctimas del trágico accidente de Urda y las ocho medidas para modernizar y asegurar la seguridad del sistema ferroviario tras la tragedia en la que murieron 69 personas.

Críticas a Feijóo

Por otro lado, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por llamar «mala gente» al Gobierno. El texto de El Socialista le recrimina la gestión del accidente del Yak-42, las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19 y su papel en la DANA de Valencia. «La diferencia entre unos y otros no está en las palabras, sino en lo que se hace cuando llega la hora de responder», reprochan en el artículo de opinión del PSOE.

Asimismo, también acusan de violencia al PP después de la denuncia por una presunta agresión presentada por el delegado socialista de Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, contra un concejal popular. «Feijóo tiene que actuar y dejar claro que estas conductas no tienen cabida en su partido», espetan.

«Este Gobierno, como este país, ha salido siempre más fuerte de cada crisis», se vanaglorian en el editorial. A su vez, exponen que lo hacen «dando la cara, dando respuestas y defendiendo los intereses de la mayoría social». «No todos somos iguales», concluyen.