José Ángel Sánchez: «Es bochornoso que Fernández Vara no obligue a dimitir al alcalde de Mérida»

El alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, se niega a dimitir y se mantiene en su puesto tres días después del escándalo de su audio en el que reconoce que ha enchufado en fraude de ley a amigos y parientes del PSOE durante tres años y medio. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha huido estos días del tema. El portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez, ha dicho en LA ANTORCHA de OKDIARIO que “Vara está haciendo lo de siempre: mutis por el foro, silencio, darle apagón al asunto y balón para adelante”.

Para José Ángel Sánchez, “el audio del alcalde de Mérida muestra el modus operandi del PSOE en Extremadura” y la “impunidad con la que el PSOE cree que la administración es de su propiedad”. “Como el PSOE de Andalucía”, afirma. José Ángel Sánchez dice que “es bochornoso” y que “el alcalde de Mérida no puede seguir ni un minuto más en su puesto”. “Esto es -señala- corrupción política”.

Antonio Rodríguez Osuna ha dejado claro estos días que no piensa dimitir. José Ángel Sánchez cree que Guillermo Fernández Vara debería obligarle y, además, retirarle como candidato el 28M. El PP ha pedido una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Mérida.

José Ángel Sánchez reitera el compromiso de la candidata del PP María Guardiola de “levantar alfombras”, investigar la gestión del PSOE y hacer una auditoría interna si el 28M consigue desbancar a Fernández Vara. Así lo expresó en una entrevista en HOY RESPONDE de OKDIARIO. Para José Ángel Sánchez, el audio del alcalde de Mérida es una muestra más del “agravio” del PSOE a los extremeños y recuerda el “patético” tren a Extremadura inaugurado por Sánchez y Vara como si fuera el AVE y el atraso que supone que Badajoz y Cáceres no estén unidas por autovía. La carretera nacional lleva, además, cortada desde enero por un enorme socavón provocado por la tormenta ‘Efraín’.

Silencio de los medios extremeños

Sorprendente resultó esta semana el comportamiento, enfoque y escaso interés de los principales medios de comunicación de Extremadura ante un escándalo que ha tenido un amplio eco en la prensa, la radio y las televisiones nacionales y que afecta al ayuntamiento de la capital de la comunidad.

El Periódico de Extremadura ni lo llevó en portada al día siguiente. En la página 21 titulaba: “Osuna afirma que un trabajador le amenazó para que lo hiciera fijo”. Sin más, el diario pone el foco en la versión oficial del edil señalando que “el alcalde se defiende de un audio filtrado en el que habla con un operario al que trasladó que ‘nadie entra por la puerta de atrás en el ayuntamiento’”. Ni una palabra de la cuestión de fondo que queda clara en el audio: las contrataciones y enchufes en fraude de ley de amigos y parientes del PSOE en el Ayuntamiento de Mérida que el propio Osuna reconoce.

El diario Hoy lo llevó a portada, pero sin ser su principal asunto pese a la gravísima sospecha de corrupción: “Una charla de Osuna grabada cuestiona las contrataciones en el Ayuntamiento de Mérida”. Contaba Hoy que “el alcalde denuncia por chantaje al ex empleado al que acusa de filtrar un audio en el que le exige ser fijo”.

Mención aparte merece la información que dio ese día Canal Extremadura. La TV pública de Extremadura ocultó el audio completo de la conversación. De los 4 minutos y 30 segundos que dura, dio apenas dos trozos sueltos que suman 26 segundos. Canal Extremadura censuró a los extremeños los 4 minutos restantes, pero dedicó una información de 2 minutos y 45 segundos para dar la versión completa del alcalde. Puede verse en la web de Canal Extremadura bajo el título: “Osuna se defiende de unos audios controvertidos publicados en redes sociales”.

En el primero de los trozos del audio seleccionados por los responsables de Informativos sólo se escucha al alcalde decir que “mientras esté el PSOE nadie va a trabajar en este ayuntamiento en fraude de ley” y criticando a los sindicatos. Después de varios totales del alcalde dando su versión, la periodista dice (literalmente) que “Osuna justifica el tono de la conversación en su papel de alcalde que ayuda a los vecinos” dando paso a 10 segundos del audio donde se oye al trabajador lamentar que él no va a poder aspirar a las oposiciones porque lleva dos años y medio en el ayuntamiento y al alcalde contestarle que lo hablará con Personal. Pegado a ese trozo de audio sale Osuna otra vez en la rueda de prensa diciendo: “Yo, como alcalde, intento cada vez que me llaman ser lo más amable y lo más paciente (…) Todos los días que me llegan ciudadanos con problemas de empleo mando currículums a fruterías, a empresas de transporte…”.

Conclusión para cualquiera que sólo viera Canal Extremadura: “Qué bueno es el alcalde de Mérida. Pobrecito, que le hacen chantaje”. Canal Extremadura, más cerca de ‘Bienvenido Mr. Marshall’, que de la TV pública que debería ser y pagan los extremeños.