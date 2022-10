El ex subcomisario de los GAL José Amedo Fouce es noticia esta semana por tres asuntos de plena actualidad: primero, por la efemérides de los 40 años del primer Gobierno de Felipe González con el que colaboró estrechamente en la creación de los GAL; segundo, por su posición crítica con la política de pactos del presidente Pedro Sánchez con Bildu que facilita el acercamiento al País Vasco y la excarcelación de presos etarras; y tercero, por la publicación en unos días de su libro Objetivo: Felipe, del que reproducimos su portada, en el que denuncia una conspiración política, judicial y mediática para descabezar al expresidente González por la creación y amparo de la guerra sucia contra ETA.

Amedo, de 75 años, que logró salir ileso de hasta siete atentados de la banda etarra que puso precio a su cabeza por su etapa como jefe en Información Pura en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao y por ser uno de los enlaces del Ministerio del Interior en el reclutamiento de mercenarios para participar en acciones de los GAL, dedicó toda su vida a luchar contra ETA, incluso, desde fuera de la ley siguiendo las instrucciones de los gobiernos de Felipe González, por lo que fue condenado en 1991 a 108 años de cárcel. Por todo ello, posee la autoridad y el conocimiento para opinar sobre la política de La Moncloa sobre los presos etarras y el protagonismo de Otegi en la política nacional en sus acuerdos con Sánchez.

Ese panorama lleva al ex subcomisario a posicionarse de manera contundente contra las medidas penitenciarias de Sánchez a favor de los etarras y en memoria de los compañeros policías que se jugaron la vida como él durante los gobiernos de González. Todo ello le empuja a manifestar: “Pedro Sánchez nos ha traicionado tras cumplir las órdenes del Gobierno de Felipe González”. Amedo se queja del trato que reciben los etarras y cómo han quedado quienes lucharon contra ellos dentro de los GAL en representación del Gobierno socialista.

PREGUNTA.- ¿Se siente usted traicionado por las medidas de Sánchez que favorecen a los presos de ETA, sobre todo a carniceros como Parot o Txapote?

RESPUESTA.- A nosotros, en su momento, institucionalmente nos prometieron que cuando se acabase con ETA, bien policialmente, como fue, o bien a través de negociaciones políticas, nos gratificarían. En este caso concreto, nos ha traicionado Sánchez porque está rehabilitando a todos los presos de ETA. A Otegi, a todos los presos etarras los está financiando con la Administración vasca y la Administración central dándoles un sueldo mensual, les facilitan vivienda… y nosotros estamos pasando numerosas necesidades. A cuenta del abandono que hemos sufrido por cumplir las órdenes de un gobierno socialista.

P.- ¿Valió la pena? Tras el tiempo transcurrido, ¿valió la pena jugarse la vida en esa lucha antiterrorista contra ETA, infiltrarse o tener agentes en el sur de Francia e, incluso, jugarse la vida cuando usted participó en la creación y control de los mercenarios de los GAL?

R.-Pues en aquel momento, cuando se tomó esa decisión, España estaba acorralada por ETA, las Fuerzas de Seguridad del Estado estaban preparadas para parar las embestidas de ETA. Los servicios de información todavía no dominaban el control de ETA, con lo cual España estaba sufriendo un grave riesgo de involución. Eso está acreditado. Primero le diría que fue una buena orden la que se dio en ese momento de este movimiento en contra de ETA en el sur de Francia, donde estaban protegidos por los gobiernos franceses, que les facilitaban estatuto político, les dejaban entrenar en las afueras de las ciudades, formar a sus nuevos comandos en granjas abandonadas, cobrar el impuesto revolucionario en la calle Pannecau de Bayona a todos los empresarios vascos, en los bares Batxoki y Consolation. Era un escándalo. En el Bar Madrid de San Juan de Luz había colas de empresarios que iban a preguntar.

Yo creo que a mí no me mereció nada la pena. Me quisieron matar siete veces. Al final, para tapar al Gobierno de entonces acepté ir a la cárcel, taparlos bajo la premisa de que nos iban a indultar y nos iban a arreglar la vida cuando saliésemos de la cárcel, nos iban a facilitar la vida de alguna manera, buscándonos un trabajo adecuado o lo que fuese. Y nada de eso se ha cumplido. Nos han dejado absolutamente tirados. A los únicos que han rehabilitado y han facilitado la vida es a los que han matado a casi 1.000 personas en España, que ha sido la organización terrorista ETA. ¿Quién le iba a decir a ETA en su momento que Otegi iba a ser uno de los sostenes fundamentales del actual Gobierno en el poder y que ETA iba a firmar leyes en este momento con el Gobierno español, en el Estado español? Me parece una aberración.