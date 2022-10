José Amedo, una de pieza clave para que los GAL echaran a rodar, se compromete en la entrevista con OKDIARIO a colaborar en la investigación para esclarecer los atentados de los GAL que, 39 años después, todavía siguen impunes. Entre ellos, siete muertes que nada tenían que ver con la banda terrorista ETA. Una de ellas fue la del vasco Juan Carlos García Goena, asesinado por los mercenarios de la guerra sucia en 1987 con una bomba-lapa colocada en su automóvil. El caso fue archivado por la Audiencia Nacional, pero todavía quedan pistas por seguir, como otras que fueron engañosas, según coincide Amedo con este periodista.

PREGUNTA.- Hemos hablado del periodo de los GAL, que es a finales del año 83, el año 84, el año 85 y comienzos del 86, pero después hay un atentado que se produce dos años después tras esos pactos internacionales con Chirac. Se trata del atentado contra García Goena. Su esposa, Laura Martín, que ha fallecido recientemente, se merece un homenaje, porque ha sido una heroína que ha luchado por encontrar a los asesinos de su marido. También sus hijas, que eran unas niñas cuando se produjo el atentado. Me consta que usted las ayudó en su momento, pero que las pistas resultaron fallidas.

RESPUESTA.- Esta mujer, que fue una gran mujer, sufrió mucho por el asesinato de su marido y por las circunstancias en las que se había producido cuando ya oficialmente habían acabado los GAL. Y creo recordar que la conocí en un hotel de Bilbao, donde usted nos hizo una entrevista.

P.- ¿Y usted se compromete con OKDIARIO y conmigo a no cejar en esa investigación y a que lleguemos al final? ¿Usted tendría la posibilidad de aportar alguna otra prueba que consiga que esa familia descanse en paz?

R.- Lo intentaré. El atentado fue un claro error. Una bomba que le puso el GAL. Pero el GAL oficial no se la puso. Ya no era el GAL oficial. Porque el GAL oficial se había acabado en febrero del 86, con la decisión de Chirac.

P.- ¿Y cuál es la versión de usted del atentado?

R.- Ese atentado fue un error. Yo luego estuve con uno de los hombres que trabajaban para mí en Francia cuando estaba activo el GAL y tuve una conversación con él. Me dijo que había sido una confusión y que a ellos les habían dado una orden de activar el GAL. Había unas diferencias entre jefes. Había problemas de gente que dirigía la lucha antiterrorista y unos querían fastidiar a otros. Y parece ser que, según me dijo éste, le habían dado una orden de que cometieran un atentado para que los franceses protestaran ante el Gobierno español, ya que se había decidido trabajar conjuntamente contra ETA en el sur de Francia. Fue una venganza, pero no una venganza hacia Juan Carlos García Goena. Cuando lo quisieron matar se confundieron porque, según me contó este agente de la policía francesa, tenía un coche similar al de un terrorista que se llamaba Argote. No me olvidaré nunca del nombre de Argote porque mi primer abogado se llamaba Jorge Argote y lo conocía bien.

P.- Hay muchos aspectos y muchos pasajes de los GAL que todavía están escritos con renglones torcidos y persisten huecos en blanco. ¿Se compromete usted conmigo, más adelante, a hacer una entrevista en profundidad para cubrir esos huecos y contar la verdad de lo que sucedió en esos atentados que acabaron con 27 personas, incluido el de García Goena, y con decenas de heridos? Porque todavía quedan muchos puntos con borrones ¿Se compromete usted?

R.- Sí, sí, me comprometo. Sí.

P.- ¿A contar todo?

R.- Sí, sí. A contarlo todo.

P.- Yo creo que es lo mejor que puede hacer una persona. No le digo en la recta final de su vida porque a usted le quedan todavía muchos años.

R.- Bueno, pues yo me comprometo con usted.

P.- ¿Y qué plazo le damos?

R.- El que usted quiera darle.

P.- Cuanto antes mejor. Bueno, mire, me lo pone muy fácil. El año que viene tenemos efemérides de los GAL. La primera acción fue el secuestro de Lasa y Zabala y fue el año 83. Son 40 años ya. Yo creo que ha pasado suficiente espacio de tiempo para aclarar las cosas.

R.- Vale, pues ya lo hablamos.

P.- Entonces hacemos una historia completa.

R.- Hablamos. Ya está.

P.- ¿Todo?

R.- Todo.

P.- Le tomo la palabra y ahí quedan las imágenes y su promesa.

R.- Exacto.

P.- Yo creo que más de uno lo mismo no duerme de aquí a entonces.

R.- Bueno, ése es su problema. Es su problema que no duerma.

Amedo publicará el día 2 de noviembre el libro Objetivo: Felipe en el que desvela el complot de un conglomerado político-jurídico para acabar con el entonces presidente del Gobierno. El ex subcomisario de los GAL no desvela su contenido, pero sí adelanta que va a ser muy polémico.