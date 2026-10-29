Joaquín Prat explota contra el Gobierno tras la tragedia ferroviaria: «¿Se creen que somo gilipollas?»

La tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda ha dejado a España en estado de shock. Todas las televisiones han cambiado sus parrillas para informar del accidente. En Telecinco, Joaquín Prat se ha hecho cargo de la tarde con El precio justo y ha expresado su indignación y su dolor en directo ante todo lo sucedido.

«Hoy nuestros corazones están con las familias de los hasta el momento 68 fallecidos en un nuevo accidente ferroviario, también con las familias de los heridos y con ellos mismos… ¿Cómo es posible que diez meses después estemos hablando de un nuevo drama humano?».

Según el Ministerio de Transportes, toda esta tragedia se debe a un error humano, a pesar de que el incidente comenzaba por la desconexión del sistema de seguridad automático de Adif. Ante esto, Joaquín Prat no ha podido contenerse y se ha hecho varias cuestiones: «¿De verdad que nos van a contar que esto es producto de un error humano y no de la caída del sistema de protección que tiene que vigilar cómo es la circulación de los trenes en cada momento? (…) Hoy, 543 personas se han subido en un acto cotidiano a dos trenes… Iban de Madrid a Sevilla… 68 no van a volver a sus casas… Eso en la España del siglo XXI es intolerable. Esto es desolador para todo un país… ¿Cómo es posible que esto haya vuelto a ocurrir? Diez meses después, en la España del siglo XXI».

Prat ha exigido en directo transparencia y responsabilidades: «Se nos ha vendido que esto depende de la decisión errónea de una única persona y se creen que somos gilipollas».

Y para terminar, Joaquín Prat ha dicho: «Siento una sensación de incredulidad e injusticia, porque si todos nos hemos levantado para coger un tren a las cinco de la mañana, y nos subimos como algo cotidiano en un medio de transporte que, a pesar de lo de Adamuz, consideramos seguro, ¿por qué la suerte tiene que discriminar si vivimos o morimos?».