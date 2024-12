Javier Jové: «Barbón e IU han asaltado a saco las instituciones de Asturias para llevárselo crudo»

«Adrián Barbón e Izquierda Unida han asaltado las instituciones de Asturias para llevárselo crudo». Es la denuncia de Javier Jové, diputado regional de Vox, en una entrevista con OKDIARIO. Javier Jové no tiene ninguna duda: «Es un asalto organizado. Un choteo. No se cortan. Van a saco». El diputado regional de Vox se ha hecho viral estas semanas durante el debate en comisión, en la Junta General del Principado, de los presupuestos de 2025 presentados por el gobierno PSOE-IU que preside el socialista Adrián Barbón. Javier Jové se puso, calculadora en mano, a revisar los presupuestos de cada dirección general, los ingresos y gastos, el aumento exponencial de personal y sueldos, las subvenciones… el destino, en definitiva, del dinero de los asturianos.

Vean la entrevista con Javier Jové. Es un detallado retrato, euro a euro, de los chiringuitos de la izquierda en Asturias. Una cascada de decenas y decenas de millones de euros para enchufar a gente del PSOE, IU, UGT y CCOO, pagar sueldos, subvencionar entidades ‘memorialistas’ que reescriban la historia con sectarismo, subvencionar con miles de euros preservativos del tamaño XL para el colectivo LGTBI (como lo oyen) ó 45 millones de euros para construir guarderías en concejos donde no nacen niños desde hace años (sic). Hay un patrón: crecen los presupuestos de cada departamento y crecen exponencialmente las partidas de personal y gastos corrientes para direcciones generales que sólo se dedican a repartir subvenciones a entidades afines ideológicamente.

Saqueo organizado

Javier Jové afirma: «Es un asalto organizado y una parasitación absoluta de las instituciones de Asturias». Como la dirección general de Juventud. Con un presupuesto de tres millones de euros tiene 24 empleados. Dedica más del 50% de los tres millones a pagar nóminas y gasto corriente. Javier Jové lo explica: «Hay 1,7 millones de euros en personal y gasto corriente. La dirección general se dedica básicamente a repartir subvenciones. El 75% son nominativas a ayuntamientos. Ellos no tienen nada que hacer. Es darle a un botón. El resto de las subvenciones por 300.000 euros sí requieren revisar expedientes». Jové preguntó al director general: «¿Le parece razonable un presupuesto de 1,7 millones en gasto corriente para repartir 300.000 euros en subvenciones?». Cara de póker del director general. Ninguna respuesta.

Preservativos XL

Es la tónica del resto de directores generales a los que Javier Jové ha sacado los colores estos días en el parlamento de Asturias. Por ejemplo, la DG LGTBI. Su presupuesto ha crecido un ¡3.800%! en dos años. El 61% se va en sueldos. El 21% en subvenciones. Las han doblado en un año. Hay una partida de miles de euros para subvencionar preservativos del tamaño XL para el colectivo LGTBI o miles de euros para subvencionar que los LGTBI hagan el descenso del Sella.

«En esto se va el dinero de nuestros impuestos», señala Javier Jové. El diputado de Vox preguntó, sin obtener respuesta, al director general LGTBI: «¿Qué podemos decirles a las personas que están en lista de espera quirúrgica o que no tiene orientadores en el cole para su niño con necesidades especiales o que sufren los problemas de incomunicación en las carreteras por los desprendimientos?».

‘Memoria’ y sectarismo

Por supuesto, el gobierno de Asturias tiene una dirección general, como señala Javier Jové, «para la desmemoria democrática y la manipulación de la historia». «Otro chiringo -cuenta- en el que el presupuesto ha crecido un 400% y el gasto de personal un 600%». Otro chiringo para hacer sectarismo con los muertos. A una miliciana comunista de 19 años que murió en combate le han dedicado una placa falseando su fecha de nacimiento «para hacerla pasar por menor de edad y elevar su mito». A este punto llega su manipulación.

Todos los actos de 2025 son para recordar al bando republicano. Javier Jové pregunta al director general si tienen previsto algún acto para recordar a los seminaristas asesinados por la espalda en El Campillín, en Oviedo, o para recordar en Pola de Somiedo a las enfermeras y monjas violadas y asesinadas por los republicanos. Estas religiosas pudieron huir, pero decidieron quedarse cuidando a los heridos del hospital de campaña donde servían. Por supuesto, el director general contestó que para eso no había dinero. Tampoco, en el capítulo de ‘entidades memorialistas’, para ayudar a la Hermandad de Defensores de Oviedo. «¡Es tal su ceguera ideológica! O estás conmigo o estás contra mí», señala Javier Jové.

El «camarada Zapico»

Adrián Barbón es, casi, el único presidente autonómico sanchista que le queda a Sánchez. Gobierna gracias a Convocatoria por Asturias, amalgama asturiana donde se juntan Izquierda Unida, Más País e Izquierda Asturiana. El líder de IU es Ovidio Zapico, «el camarada Zapico», como le llama Javier Jové. Barbón ha tenido que ponerle a Zapico una consejería para colocar a los suyos: «Es la más pequeña del gobierno, pero la que más altos cargos tiene».

Javier Jové dice que el gobierno de Asturias es un «colocódromo» y habla de «consejerías Frankenstein» como la de Zapico y de «direcciones generales Monster para la ingeniería social» con las que ir «inoculando», además, «desde la escuela» su modelo ideológico woke. Y, atención, el nuevo proyecto nacionalista asturiano que promueve Adrián Barbón. Javier Jové habla de las «asturcholas» (como las ikastolas), las escuelas públicas donde se adoctrina a los niños en este nuevo separatismo astur del PSOE. El PSOE de Barbón se ha lanzado al monte.

El asturiano o llingua

«El PSOE ha pagado filólogos para que inventarse una nueva lengua», denuncia Javier Jové. Es el asturianu. Quieren que sea cooficial. La web del Principado viene en español y en «asturianu». Javier Jové la llama llingua. Un invento de laboratorio nacido de los distintos bables, que son hablas del español, en distintas zonas del Principado: «Los han juntado para crear, mezclándolos todos, las normas gramaticales de la nueva lengua artificial. De paso hacen desaparecer los bables. El plan del PSOE es construir sobre esta nueva lengua un nuevo proyecto ‘nacional’ sobre el que sustentar nuevas mayorías».

En el presupuesto de 2025, el PSOE e IU dedican 55 millones de euros para promocionar la llingua o asturianu: «Uno de cada cuatro nuevos funcionarios del Principado serán profesores de llingua. Habrá 104 nuevos profesores de llingua frente a cinco orientadores para niños con necesidades especiales, 40 bomberos u 84 profesionales de salud mental».

Destruir la Asturias española

Parece una locura en el lugar como Asturias, que es origen de España. Pero no lo es. Ni es casual. La izquierda no da puntada sin hilo. Siembra a futuro. La idea es premeditada, como cuenta Javier Jové: «No les gusta la identidad asturiana: La Santina, Don Pelayo, la Reconquista, Covadonga…». Y Adrián Barbón va dando pasos: «Quieren cambiar el Día de Asturias, el día de la Virgen de Covadonga, por el día que se inició el levantamiento contra Napoleón. Barbón no fue este año a la misa del Día de Asturias en la Basílica de Covadonga. Es la primera vez que un presidente se ausenta».

El enloquecido proyecto nacionalista del PSOE de Asturias va más allá. Según Javier Jové, «el PSOE quiere hacer cooficial también el gallego en la zona occidental lindante con Galicia. Sería la única comunidad de España con tres lenguas cooficiales». Jové no tiene duda. El siguiente paso, de acuerdo con el PSOE de Galicia, sería «el desembarco del Bloque Nacionalista Gallego en Asturias para colonizarla con sus entidades afines».

Víctor Manuel y la OSPA

Javier Jové lamenta la poca atención informativa que merece Asturias. El poco eco, por ejemplo, de lo que ocurre con la Orquesta Sinfónica de Asturias (OSPA). Es un escándalo. Tiene un presupuesto de 6,7 millones de euros. Se mantiene, básicamente, de subvenciones. Pero hace años que no salen las cuentas con los ingresos derivados de su actividad o conciertos. Javier Jové sospecha que están falseando la partida de ingresos para justificar las subvenciones.

«La Orquesta de Asturias pagó los gastos de la gira con Víctor Manuel, pero él se llevó los 1,5 millones recaudados y sin contrato»

El sectarismo del PSOE e IU es tal que organizaron unas oposiciones y músicos de la OSPA, con muchos años de experiencia en la orquesta, han sacado un cero. Tal cual. ¿Cómo es posible? La solución es algo parecido a lo de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en Badajoz. Javier Jové lo explica así: «Les pusieron un 0 porque son de CSIF, el sindicato equivocado para ellos, y había que colocar a los de UGT y CCOO. No les pusieron, siquiera, un 0,1 porque, en ese caso, los de CSIF hubieran entrado en la bolsa de trabajo y querían eliminarlos, incluso, de la bolsa». Les ha dado igual los años dedicados a la orquesta por estos músicos. El sectarismo por encima de todo.

Pero mucho más grave es lo de Víctor Manuel. Es un escándalo porque ni el gobierno de Asturias ni el cantante ofrecen información alguna.

Víctor Manuel (franquista primero, luego comunista y ahora de la ceja socialista) se ofreció al Principado para rememorar con la OSPA su anterior concierto de 1999. Javier Jové tiene claro que es mentira y que la idea de la colaboración fue una orden de Barbón o desde Madrid. Para premiar al cantante. Eran los 25 años de aquel concierto. Víctor Manuel es especialista en los 25 años. Ya le dedicó a Franco, por ejemplo, en 1966, la canción ‘Un gran hombre’ con motivo de los ’25 años de paz’. O sea, de la victoria de Franco en la guerra sobre los comunistas.

Se organizaron tres conciertos de Víctor Manuel con la OSPA en La Laboral de Gijón y uno en el Wizink Center de Madrid. Fueron un éxito. Llenazo total. Sólo hubo un problema para las arcas públicas asturianas, según Javier Jové: «La OSPA corrió con los gastos de los conciertos, pero Víctor Manuel se llevó los 1,5 millones recaudados. Y todo ello sin contrato». Trabajadores de la OSPA se enteraron de que Víctor Manuel había sacado un disco con los conciertos porque lo vieron en El Corte Inglés. Por supuesto, no han visto ni un euro.