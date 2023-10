Isaac Benzaquén, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, cree que Ione Belarra, Podemos y Yolanda Díaz «fomentan el odio, la violencia y el antisemitismo». Benzaquén cree que Belarra y Díaz «son, sin duda, antisemitas». En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, señala que la actitud del presidente Pedro Sánchez está condicionada por la investidura: «Los cinco votos de Podemos son muy importantes».

Al cumplirse dos semanas del ataque terrorista de Hamas en Israel, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España denuncia algunos actos de violencia antisemita, aparte del sufrido por la sinagoga de Melilla: pintadas en la sinagoga de Madrid y una estrella de David marcando la casa de una familia judía.

Isaac Benzaquén afirma que, tras la liberación de los secuestrados, el objetivo de Israel es «la desaparición total de Hamas». Cree que es la única forma de que los palestinos puedan tener un país y progresar. Recuerda la pobreza en la que viven en Gaza después de décadas recibiendo miles de millones de ayuda internacional. Lamenta la muerte de inocentes, pero recuerda que esta guerra no la inició Israel y que Hamas está impidiendo la evacuación de civiles de las zonas que serán ocupadas por el ejército israelí, usándolos como escudos humanos.

La Federación de Comunidades Judías de España ha convocado, este domingo, una concentración frente al Congreso de los Diputados en Madrid para pedir la liberación de los israelíes secuestrados por Hamas. A la convocatoria se han unido 50 asociaciones.

Pregunta.- Dos semanas después de los ataques terroristas del 7 de octubre, ¿cómo se siente la comunidad judía de España?

Respuesta.- Aún con una sensación de shock. Es fácil que alguien tenga familiares en Israel. Felizmente no tenemos noticias de que haya habido alguna familia afectada. Y estamos muy preocupados por lo que pueda ocurrir en Israel, por la seguridad de los ciudadanos, por las pérdidas humanas que está habiendo tanto en un lugar como en otro. Y, sobre todo, preocupados por el futuro que pueda tener la solución del conflicto. Aquí en España, tenemos preocupación, pero no temor. Nuestras comunidades siguen funcionando igual, las sinagogas siguen abriendo, la vida judía sigue igual y no ha habido altercados, salvo alguna excepción. Hemos tenido un gran apoyo del ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores. Hay un gran reforzamiento de todas las sinagogas, de todos los colegios y eso ha dado mucha tranquilidad a la comunidad judía.

P.- ¿Qué le parecen las declaraciones de Ione Belarra, Yolanda Díaz, Irene Montero o Alberto Garzón siendo ministros del Gobierno de España?

R.- Yo no sé si los políticos son conscientes de lo que dicen, de las circunstancias y de las consecuencias que puede tener. Pido a los políticos de mi país que moderen sus comentarios y que sean cautos dado el difícil momento que estamos viviendo, sobre todo, en lo que respecta a la comunidad judía en España. Porque este tipo de declaraciones incitan al odio y al antisemitismo. En Melilla, que es una ciudad muy querida por todos, jamás ha habido incidente alguno con la población musulmana. Siempre ha habido una convivencia ideal con católicos, musulmanes, hindúes… Y, por primera vez, en la historia de Melilla ha habido un intento de ataque a una sinagoga. Sin lugar a duda, este tipo de declaraciones conducen a ello. Además, negar que la matanza del 7 de octubre, con familias enteras masacradas que descansaban en el Sabbat, quemando casas para que salgan las criaturas y luego asesinarlos, las escenas de niños israelíes metidos en jaulas… negar que eso es un acto de terrorismo, significa que no hay buena voluntad sino muy mala fe por parte de quienes no lo califican como acto terrorista.

P.- ¿Cree que Yolanda Díaz o Ione Belarra son antisemitas?

R.- Valorando lo que están diciendo y haciendo estos días, no tengo la menor duda.

P.- ¿Calientan el ambiente incitando actos de violencia como el de Melilla? ¿Ha habido ataques similares?

R.- Ha habido pintadas en una sinagoga de Madrid. Al presidente de la comunidad judía de Melilla se le insultó cuando iba con su familia por la calle. A una familia judía se le señaló en su casa con la estrella de David, como diciendo “aquí vive un judío”. Y a otra familia le tiraron piedras a su casa, felizmente sin daño alguno. La mayor tensión la hemos vivido en Melilla.

P.- ¿Esas declaraciones de ministros del Gobierno son irresponsables y fomentan la violencia?

R.- Sí. Sin lugar a duda. Lo que está ocurriendo con Podemos, incita al odio y al antisemitismo. Este tipo de actuaciones no conducen a nada bueno.

Hamas y los palestinos

P.- Vemos en las manifestaciones de España o de Europa, banderas palestinas y gritos de «Allahu Akbar». ¿Esta es la ‘causa palestina’ hoy?

R.- Hamas es un grupo terrorista, pero no todos los palestinos son terroristas. Eso es un gran error. Hamas no ayuda para nada al futuro del pueblo palestino. Desde la salida de Israel de Gaza, en 2005, con la cantidad de miles de millones que ha llegado de ayuda del exterior, ha habido tiempo suficiente para crear un país próspero, con un nivel de educación muchísimo superior al actual. Se tenía que haber invertido en cosas distintas a lo que se ha invertido. Pero vemos la pobreza en la que vive Gaza. El futuro de los palestinos no puede estar en manos de Hamas porque nunca tendrán ni un futuro feliz ni un futuro cierto. Por eso, el primer objetivo de Israel en estos momentos, y lo más importante, es hacer todos los esfuerzos necesarios para liberar a esas criaturas que están secuestradas, mayores, niños, personas enfermas… Y, sin lugar a duda, el segundo objetivo de Israel es, y somos conscientes de que va a haber muchas pérdidas humanas, la desaparición total de Hamas de Gaza. A partir de ese momento se podrá pensar en un futuro para Gaza, para los palestinos. Ahora, difícilmente es posible mientras Hamas exista.

P.- ¿Los palestinos son rehenes de Hamas?

R.- Lo estamos viendo estos días. Un ejército que, antes de entrar o atacar un país, avisa con anterioridad no se ha visto en ningún lugar del mundo. E Israel lo lleva haciendo toda la vida. ¿Cómo puede decirle Hamas a la población que no se vaya? ¿Cómo le puede decir a la población que se quede para que puedan morir? Ese es el futuro que le espera a los habitantes palestinos de Gaza. Nosotros, como judíos, sentimos la muerte de todos. Las víctimas son víctimas para todos y no puede ser lógico ni normal que un grupo terrorista como Hamas tenga esa visión de la vida. No sólo de la vida de los judíos de Israel, sino de sus propios seres queridos. Por su culpa están muriendo muchísimos niños, mujeres indefensas. Y una guerra, lamentablemente, es una guerra. En una guerra, lamentablemente, mueren personas inocentes. Pero no hay que olvidar que la guerra no la ha iniciado Israel. La guerra la ha iniciado Hamas.

P.- ¿Cree que Irán está detrás de los ataques para desestabilizar la región visto el acercamiento de Israel con algunos países árabes? ¿Temen una guerra regional?

R.- Hasta ahora no se ha podido demostrar la participación de Irán, pero todos sabemos lo que pretende Irán con el estado de Israel: hacerlo desparecer. Sabemos la ayuda que presta a Hezbolá en el norte y a Hamas en el sur. Sabemos la influencia de Qatar en la zona. Israel no quiere convertir esto en un conflicto regional. Por eso, todos los grandes líderes del mundo visitan a Netanyahu. Una guerra regional tendría consecuencias mayores e Irán quiere convertirlo en un conflicto regional.

Sánchez, Pablo Iglesias e Irán

P.- ¿Y ustedes entienden que un personaje como Pablo Iglesias trabajará para Hispan TV, que es el medio de propaganda internacional del régimen de los ayatolás, hasta justo antes de ser vicepresidente del Gobierno de España?

R.- La política a veces no se comprende ni tiene lógica. Esto de no poder dormir por las noches y, al día siguiente, hacerle vicepresidente del Gobierno. Había que formar gobierno y Pablo Iglesias era fundamental para que eso ocurriera.

P.- ¿Echa de menos más firmeza del presidente Sánchez con sus ministras de Podemos y Sumar Ione Belarra y Yolanda Díaz? ¿Le parece tibia su posición?

R.- Al principio, el presidente Sánchez y el ministro Albares fueron muy tajantes en sus declaraciones de condena el acto terrorista, pidiendo la liberación de los secuestrados y reconociendo el derecho de Israel a defenderse. Lo que pasa es que cuando oyes voces dentro del propio Gobierno que contradicen la opinión del presidente, al final, lo que estamos transmitiendo al país y al mundo es falta de unidad y de concreción de nuestro gobierno. Todos sabemos que esto está muy condicionado a la investidura porque Podemos suponen cinco votos y cinco votos, en estos momentos, son muy importantes. De no existir esta circunstancia, la actitud del presidente Sánchez quizás hubiera sido distinta.