Irene Montero, que calló ante las niñas violadas, alerta de los «nazis armados» que se defienden de los invasores

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha encontrado tiempo tras sus vacaciones para hablar sobre la invasión masiva de Ceuta. No ha sido para clamar por el abandono del Gobierno que sufren los ceutíes sino para alertar este jueves en X de la llegada de «nazis armados con palos para salir a cazar migrantes y la policía les deja hacer».

La líder de Podemos, que guardó un silencio clamoroso mientras una quincena de mujeres y niñas eran violadas en Ceuta por los propios invasores, mientras las niñas de diez años se escondían bajo los furgones para no ser agredidas y mientras la Policía recibía llamadas de nuevas agresiones sexuales en cada turno, ha decidido abrir la boca. No para condenar las violaciones. No para exigir la expulsión de los agresores. Sino para denunciar a los españoles que fueron a Ceuta a defender la ciudad.

Están yendo a Ceuta nazis de toda España armados con palos para salir a “cazar” migrantes y la policía les deja hacer. Con la orden de golpear a migrantes y dar impunidad a los racistas el Gobierno manda un peligroso mensaje: los migrantes no son personas, ser nazi está bien. pic.twitter.com/4V8H7BMidt — Irene Montero (@IreneMontero) August 27, 2026

Según Montero, «están yendo a Ceuta nazis de toda España armados con palos para salir a cazar migrantes y la policía les deja hacer». Y concluye con su diagnóstico habitual: el Gobierno manda «un peligroso mensaje» porque «los migrantes no son personas» y «ser nazi está bien».

Montero, que lleva semanas sin pronunciar una sola palabra sobre las violaciones en Ceuta —pero sí tenía tiempo para subir fotos posando en la playa— sobre las niñas que duermen en la calle, sobre los ancianos atacados con el mataleón o sobre los militares apedreados y llamando al 112, encuentra de repente tiempo, energía e indignación para defender a los que invadieron la ciudad.