Montero se niega a indemnizar a las modelos de las que abusó en el cartel chapuza y culpa a la artista

El Ministerio de Igualdad da la espalda a las mujeres modelos a las que robó fotografías para una campaña oficial. La denuncia parte de una de las chicas que aparecen en la ilustración sin que le pidieran permiso. A través de sus abogados solicitó una indemnización al equipo de Irene Montero, pero se han topado con un ‘no’ rotundo. Según ha podido saber OKDIARIO, lejos de ser empáticas con las afectadas, Igualdad ha cargado las culpas en la artista que diseñó el cartel sin pedir permiso a las influencers.

«Os dije que os mantendría informados: el Gobierno de España no asume ninguna responsabilidad, pero no pasa nada, ¡no me rindo y obtendré lo que me deben! El universo está de mi lado. No puedo perder. Me niego a que me tomen por idiota en esto también», ha afeado Nyome Nicholas-Williams, una modelo jamaicana que se topó con su propia imagen utilizada por el Ministerio de Igualdad por partida doble sin dar su autorización y sin recibir un euro.

«Con el Gobierno español todo es un varapalo tras otro. Mis abogados ya me han contactado: el Gobierno español está culpando a la artista y no aceptan responsabilidades. Por tanto, parece que esto tendrá que ser un tira y afloja, pero estoy lista. Estoy preparando lo necesario, porque merezco ser indemnizada por ellos. Así que ya veremos qué pasa al final», ha agregado la modelo, muy conocida en el mundo de la moda y que tiene 80.000 seguidores en Instagram.

Como publicó OKDIARIO, el equipo de Irene Montero se enfrenta al pago de indemnizaciones cuantiosas a las cuatro modelos y a la fotógrafa envueltas involuntariamente en la polémica del cartel chapuza. Expertos en derecho digital consultados apuntan que los precedentes en esta materia fijan un mínimo de 15.000 euros a pagar por víctima. No obstante, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de estas mujeres, la cifra podría subir a 90.000 euros para cada una de ellas, 280.000 euros en total.

Tras comentar las novedades del caso, Nyome Nicholas-Williams ha recibido una avalancha de apoyos. Precisamente la fotógrafa de otra de las afectadas ha respaldado a la modelo. La autora de la fotografía de la señora con doble mastectomía que también fue utilizada en la composición, Ami Barwell, ha expresado: «Otra bofetada irrespetuosa en la cara de los imbéciles del Gobierno español que no sabe disculparse hoy. Esto es jodidamente agotador».

La famosa actriz Nathalie Emmanuel, con 6,1 millones de seguidores, ha agregado: «Ugh, lo siento mucho». A lo que la modelo ha respondido: «Cariño, estoy ya cansada de eso». Otra influencer hace la pregunta retórica: «¿Entonces el Gobierno de España no hizo su debida diligencia de asegurarse de que la artista que ellos contrataron tuviera permiso para usar todas las imágenes? Aquí estos cabrones huidizos son absolutamente cómplices. Obviamente, la artista es una ladrona también. Pero maldita sea… Estamos junto a ti todo el camino».

Las cuatro mujeres que aparecen en el cartel de Igualdad.

«Sí, es increíblemente vil por su parte; pero, ¿podría realmente esperar otra cosa? ¡No! Pero ya sabes lo resistentes que somos los escorpios», reprocha al equipo de Irene Montero la citada modelo, a lo que le replican: «Desearía poder decir que estoy sorprendida, pero lamentablemente no lo estoy. Muchos de nosotros estamos junto a ti enviando amor y apoyo».

La imagen de España y su Gobierno está quedando tocada a ojos de los cientos de miles de seguidores que siguen la historia. «El Gobierno español y el del Reino Unido tienen algo en común… no rendir cuentas», afean. Por delante, un largo proceso judicial para aclarar cómo acaba el caso. La influencer promete dar la batalla hasta el final.