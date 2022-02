El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha previsto un gasto de 50.000 euros para la realización de un estudio sobre la «violencia económica» contra las mujeres que la propia dirigente de Podemos ha utilizado para arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así, en la Orden de la Ministra de Igualdad, de 4 de febrero de 2022, por la que se aprueba el Plan Anual de Contratación de 2022 del Ministerio de Igualdad figura una partida de 50.000 euros -como valor estimado- destinada a la elaboración de un «estudio sobre violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o ex pareja». Según consta en la documentación oficial consultada por OKDIARIO y firmada por la propia Montero, esta contratación por parte de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género está prevista dentro del primer trimestre del presente año, con un plazo de ejecución de siete meses.

Se da la circunstancia de que la titular de Igualdad ha venido utilizado la que llama «violencia económica» para arremeter contra la oposición desde el propio Gobierno, fundamentalmente contra la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, en marzo del año pasado y en sede parlamentaria, en concreto en una sesión de control al Gobierno en el Senado, Montero afirmó que la Comunidad de Madrid «no es una comunidad segura para las mujeres».

«El problema es que su corrupción, sus recortes y sus privatizaciones son violencia económica contra las mujeres y por eso Madrid no es una comunidad segura para las mujeres», señaló Montero en respuesta a la senadora y secretaria general de los populares madrileños, Ana Camins, que le preguntó por la igualdad de oportunidades bajo el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.

La senadora del Grupo Parlamentario Popular espetó además a Irene Montero que Isabel Díaz Ayuso «ha conseguido ser presidenta por sus propios méritos y no por ser la mujer de absolutamente nadie». El ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, acababa de anunciar su candidatura a presidir la Comunidad el 4-M, donde obtuvo un resultado tan nefasto que acabó dejando la primera línea política.

«Colas del hambre»

«Ahora hay más igualdad, pero en las listas del paro, en las colas del hambre», le recriminó Camins a Montero. Y le dejó además un recado: «Dígale a Iglesias que en Madrid le estamos esperando ansiosos en las urnas, que cada insulto que le dedique a Ayuso nos lo vamos a colocar en la solapa como una medalla», remachó.

No obstante, la estadística desmonta las falsedades de Irene Montero. Según el último informe sobre los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual en España 2020, elaborado por el Ministerio del Interior, Madrid ni siquiera se encuentra entre las 15 provincias españolas (sí lo está, por ejemplo, Barcelona) con una mayor tasa de delitos conocidos contra la libertad e indemnidad sexual por cada diez mil habitantes.