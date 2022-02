Los paisanos de Irene Montero dan la espalda a Podemos. La hoy ministra de Igualdad procede de Tormellas, un pequeño pueblo al suroeste de Ávila, en las estribaciones de la Sierra de Gredos. De allí eran sus abuelos Ángel y Martina y su padre Clemente, mozo de mudanzas. Ahora, los vecinos de esta localidad votan en masa al Partido Popular.

La candidatura de Alfonso Fernández Mañueco consigue el 65% de los votos emitidos en Tormellas. A continuación, la escisión del PP Por Ávila con el 15%, Vox con el 15% y el PSOE con el 5%. Con el 100% de los votos escrutados, el PP es el el partido más votado en Tormellas mientras que la coalición Podemos, IU y Alianza Verde se queda sin un solo voto. En este pueblo se ha contabilizado una participación del 55,56%, una abstención del 44,44% y ningún voto nulo o abstención.

En esta pequeña localidad Irene Montero lo dio todo en las verbenas de verano. No fallaba ningún mes de agosto hasta que se metió en los movimientos sociales. A pesar de que heredó varias propiedades, ahora prefiere quedarse en su chalet en el municipio de Galapagar a 165,9 kilómetros de su pueblo, menos de dos horas de coche. Allí se estrenó en hablar ante un micrófono ante los vecinos, como recuerdan algunas crónicas. Ahora, ya no acude a este reducto de la España vaciada donde Podemos ha sufrido especialmente una sangría de votos este 13 de febrero. Este pueblo llegó a tener 113 vecinos pero ha perdido más de la mitad del censo.

Ayuntamiento e Iglesia de Tormellas, Ávila.

«Queremos mucho a la niña, pero Irene no está lista para ser vicepresidenta o ministra aunque me encantaría que sí lo fuera. Tiene gran desparpajo y es muy lista, pero tan sólo tiene 31 años y poca experiencia. Por eso no la veo preparada aún para ocupar un puesto tan importante», afirmó en 2019 a un periódico local una prima de Irene Montero que visitó el pueblo. «Aquí casi todos son del PP, siempre gana la derecha. La mayoría no compartimos los ideales de Podemos, aunque seamos muchos familia de Irene», indicaban.

Resultados electorales en Tormellas.

Pueblo de Iglesias

Si la situación de Podemos en el pueblo de Irene Montero es crítica, también lo es en el pueblo donde veraneaba Pablo Iglesias, Casavieja, el municipio de Ávila donde tiene una casa de madera sostenible bautizada como «la Dacha», nombre habitual de estas construcciones de las familias rusas comunistas de finales del siglo XIX. Como su pareja, el ex vicepresidente también ha abandonado la España vaciada. Ha dejado de ir a su antigua morada rural tras su entrada en política.

El partido político que lidera el resultado en las elecciones en el municipio de Casavieja es el PSOE​ con el 37,38​% de los apoyos emitidos y 268​ votos. Después del PSOE, la segunda formación política que ha obtenido mayor respaldo este domingo en Casavieja ha sido el PP con el 33,61 % de los sufragios y 241 votos. Tras ellos aparece Vox​ que logra el 11,99% de los votos, es decir, 86 papeletas.

La cabaña de Pablo Iglesias en Casavieja (Ávila).

Finalmente, en un cuarto lugar está la coalición Podemos, IU y Alianza Verde representando un 10,04% de los votos, 72 papeletas. Ha perdido 43 votos ya que en 2019 cosechó el 113 (el 12,14% del total). En la quinta posición, se encuentra Por Ávila, una escisión del PP, con un resultado del 5,02​% y 36 votos en total. Para cerrar esta lista está Ciudadanos con un 1,39% de los apoyos (10 votos). La participación en Casavieja ha sido del 59,29% con 721 de los votos registrados.