El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, ha gastado 1.259.269 euros en diseñar e impulsar una campaña oficial a favor de todos los tipos de cuerpos. Se trata de una iniciativa gubernamental para apoyar a «las mujeres reales». En el vídeo, de 30 segundos de duración, aparecen mujeres con pelos en las axilas, con kilos de más, de edad avanzada, en silla de ruedas, con mastectomía, con poco pelo y con rasgos orientales.

Bajo el lema «Soy Real. Soy Auténtica», el Instituto de las Mujeres ha lanzado esta campaña institucional. Tal como adelanta OKDIARIO, se han desembolsado 1.157.024 euros en un contrato titulado «Servicio de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la materialización de la campaña de sensibilización contra los cánones y estereotipos sexistas de belleza» (televisión, radio, prensa, exterior, digital y redes sociales). Y, por otra parte, 102.245 euros en el «Servicio para el diseño de la creatividad y la producción» de la campaña adjudicado a la empresa The Tab Gang SL.

La directora de este organismo oficial de Igualdad, Toni Morillas (IU), ha afirmado que el objetivo es «concienciar a la población general sobre los estereotipos de género». Se pretende luchar contra «la imposición de unos modelos de belleza femeninos, normativizados e irreales, que se convierten en un parámetro de su valoración por su aspecto físico». Denuncian que vivimos en una sociedad donde «estereotipos condicionan las expectativas vitales de las mujeres, especialmente de las niñas, y pueden llevar a generar situaciones de violencia estética en su manifestación más extrema».

«‘Soy real, soy auténtica’ es una llamada a la acción, a que la sociedad mire libre de estereotipos de género a las mujeres. Porque los estereotipos dañan nuestra salud y nuestra autopercepción individual y colectiva. Con esta campaña, decimos que todos los cuerpos, diversos, son válidos», apostilla la estrecha colaboradora de Irene Montero.

Se trata de la segunda campaña enfocada a este mismo asunto. Antes de verano lanzaron «El verano también es nuestro», un cartel con varias mujeres disfrutando de la playa. Se trató de una gran chapuza, ya que se usaron fotografías de redes sociales sin pedir consentimiento a las mujeres, la mayoría modelos de profesión extranjeras que viven de cobrar de sus posados. Las afectadas piden al Gobierno español una indemnización, pero, como ha desvelado OKDIARIO este sábado, el Ministerio culpa a la artista que contrató y descarta pagar de su bolsillo una compensación. Estas chicas se sienten abusadas al ver su imagen pública expuesta ante millones de españoles sin dar su autorización.

«Empoderadas»

Ahora, la agencia de publicidad The Tab Gang ha producido esta campaña oficial, esta vez sí, pidiendo los permisos pertinentes a las protagonistas. Son, dicen, «mujeres diversas que no se ajustan a los estereotipos de género, y las muestra empoderadas, satisfechas con sus cuerpos, independientemente de su edad, masa corporal, estatura o cualquier otra característica física». Esta acción persigue igualmente «inspirar seguridad y autoconfianza a la generalidad de las mujeres, demostrando en tono constructivo que la belleza no está sujeta a unos cánones estandarizados, ni es la única característica que las define».

Para establecer qué son los cánones de belleza actuales, el Ministerio cita el informe “La sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español. Percepciones subjetivas e impacto de la formación”. Este documento oficial apunta que «los roles asignados y ciertos imperativos estéticos lleva a las mujeres jóvenes a percibir sus cuerpos con inseguridades y tensiones, producto del ideal de belleza y perfección al que se los someten».

Aseguran que hay «autoimposición» de elementos como «la depilación, el maquillaje, los peinados, el tipo de ropa y accesorios que se usa, el peso y la estatura…». Todo ello establece «patrones de belleza que se exigen en distintos ámbitos, no solamente en el marco de las relaciones afectivas, sino también en el laboral y en el familiar».

Estereotipos

El equipo de Irene Montero remarca que la campaña en la que han invertido más de un millón de euros refuerza el trabajo que realiza el Observatorio de la Imagen de las Mujeres. Se trata de un organismo oficial que persigue que en los medios y en la publicidad aparezcan «imágenes equilibradas y no estereotipadas de las mujeres». También subrayan que apoya los trabajos de la Cátedra Extraordinaria de Filosofía Social de la Discriminación Corporal, de la Universidad de Granada, junto al Instituto de las Mujeres.

«El tono de la campaña es positivo y constructivo y presenta a esas mujeres diversas en situaciones cotidianas, felices con sus cuerpos, reclamando una mirada libre de estereotipos y moviendo a la reflexión y el cambio de la mirada social», agregan.