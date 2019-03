Irene Montero le afea a Errejón haber montado “su propio partido de ámbito local” y le pide ser “aliado”

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha señalado este martes sobre las declaraciones de Íñigo Errejón en las que invitaba a la formación 'morada' a hacer esfuerzos para abandonar el sectarismo, que espera que Más Madrid, al que ha calificado de partido de "ámbito local", sea "aliado" tras las autonómicas.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, se ha negado a valorar esas declaraciones del ex diputado de Podemos directamente y ha resaltado que Errejón “ha decidido montarse su propio partido, un partido de ámbito local”, que esperan “sea aliado”. Así, ha insistido en “no entrar” a responder esa acusación de sectarismo, y ha enfatizado que su respuesta “es la legitima y la correcta”.

En este sentido, ha apostillado tras ser preguntada sobre si la ruptura es definitiva, que quieren ser aliados y que el propio Errejón “cuando organiza su partido deja claro que quiere presentarse por su cuenta”.

El ex diputado Errejón se ha convertido este martes formalmente en candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad al acumular la mayoría de los votos emitidos por los inscritos en las primarias de la plataforma, sin sorpresas en el orden de su lista.

“Una tomadura de pelo”

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha señalado sobre la instrucción dada por la Junta Electoral Central (JEC) a la Generalitat de Cataluña para que retire lazos y esteladas de los edificios institucionales, que ellos como partido harán caso “siempre” a la junta, pero ha calificado de “tomadura de pelo” la forma en que se está gestionando durante la campaña el conflicto catalán. “Estamos en una campaña en la que parece que queremos que la JEC sea otro partido más”, ha añadido.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Montero ha incidido en que se le pide a la JEC “que se pronuncie sobre todo”, y aunque ha admitido que desde Podemos harán siempre caso a la Junta, creen que es una tomadura de pelo”. ¿Es necesario que ocupe horas y horas de tv?”, se ha preguntado, para luego añadir que le “parece extraño que los lazos, que llevan meses colocados sean considerados sólo como una cuestión electoralista”.

Por otro lado, Montero ha señalado que su formación no se unió a la manifestación de independentistas en Madrid del pasado sábado para protestar por el juicio a los líderes del ‘procés’ porque no se sentían “representados”, pero ha defendido que quien, desde el espacio del cambio, haya decidido participar en ella, lo ha hecho “con el convencimiento de que puede contribuir al dialogo y no a la confrontación”.