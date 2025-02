El íntimo de Sánchez recibió 40.000 € del ICO meses antes de enseñar a su hermano a financiar sus óperas

David Sanza, corredor de seguros e íntimo amigo de Pedro Sánchez, recibió 40.000 euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en su empresa, Sanza Correduría, unos meses antes de ayudar al hermano del presidente del Gobierno a buscar financiación para sus óperas.

Como ha publicado OKDIARIO, Sanza – que fue además la persona que puso en contacto a Begoña Gómez con el consejero delegado de Reale Seguros para que patrocinara su cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía en la Universidad Complutense- le buscó a David Sánchez una vía para poder financiar sus óperas de la Diputación de Badajoz, según se desprende de los correos interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Así, el 4 de marzo del año pasado, Sanza, David Sánchez y Luis Carrero, el asesor de La Moncloa que, como también reveló este periódico, trabajaba para el hermano del presidente socialista, mantuvieron una reunión para explorar una posible vía de financiación para las óperas del programa Ópera Joven, que Sánchez dirigía en la Diputación de Badajoz.

En este contexto, el corredor de seguros e íntimo de Pedro Sánchez, presentó al músico un despacho de abogados especializado en cultura, cuyos clientes estarían interesados en «invertir en producciones de ópera en el sistema de tax lease», esto es, una compraventa de las deducciones fiscales a las que tienen derecho las producciones de espectáculos musicales en vivo y que opera así: la productora cede esos derechos a una empresa para que los incorpore en su propio impuesto de sociedades. A cambio, la productora recibe liquidez inmediata para la celebración de esos espectáculos.

«Esta fórmula está pensada para favorecer producciones que necesitan liquidez inmediata y anticipada, evitando tener que recurrir a créditos u otras formas de financiación para llevarse a cabo. También facilita la inversión independientemente de cuáles sean posteriormente los rendimientos de taquilla. No parecen de entrada situaciones que coincidan con nuestra situación y procedimientos actuales; podría resultar de interés de cara a la futura Fundación», le resumió el asesor Carrero.

Un día después de ese encuentro, Sanza les remitió un mail en el que solicitaba a David Sánchez y a Luis Carrero «qué obras o ciclo de representación con gasto en el 2024 podrían ser susceptibles de ser financiadas por este esquema»: «Muchas gracias, avanzamos sobre este tema y vemos cuando puede ser la próxima reunión, próxima semana. Un abrazo a ambos», concluía el correo, que llevaba por asunto: «Financiación mediante tax lease de ópera». Se desconoce el resultado final de estas gestiones.

Conseguidor de Begoña Gómez

David Sanza fue la persona que puso en contacto a Begoña Gómez y Reale Seguros, uno de los patronos de su cátedra de la Complutense. La compañía aportó 60.000 euros al proyecto profesional de la mujer del presidente del Gobierno.

La relación entre Sanza y Sánchez viene de sus tiempos de estudiantes en el Instituto Ramiro de Maeztu y se fraguó especialmente en torno a su pasión por el basket y el club de baloncesto Estudiantes.

David Sanza participó en una entrevista en La Sexta, cuando Pedro Sánchez era aún candidato a la Presidencia del Gobierno, en la que fue presentado como «amigo de Pedro Sánchez».

«Buenas, Pedro, ¿cómo estás? Una pregunta: ¿de qué te ha servido tu experiencia deportiva en la política y para ser el próximo presidente del Gobierno? Vete buscando cancha cerca de La Moncloa y dónde colocamos la neverita en el Palacio. Venga campeón, mucha suerte», animó Sanza al dirigente socialista, visiblemente ilusionado con la intervención de su colega.

«¡No me puedo creer que me hayan hecho una pregunta de baloncesto!, he jugado durante diez años y es un deporte que amo y me apasiona», celebró Sánchez, que añadió que «la política tiene que ser como un deporte de equipo» y que «el PSOE es un gran partido, con cantera, proyecto y equipos renovados».