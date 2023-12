Inda: «¿Un mediador internacional para renovar el CGPJ? ¿Se han vuelto tarumbas en Génova 13?»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con Pedro Sánchez hoy viernes. Entre muchas otras cuestiones, Sánchez ha aceptado la propuesta del popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero con la presencia de un mediador que en este caso será la UE. Una propuesta que para el director de OKDIARIO es un símbolo de que en el Partido Popular se han vuelto «tarumbas» ya que las cuestiones internas de España se tienen que resolver «entre españoles».

«El Partido Popular ha puesto el grito en el cielo y con toda la razón del mundo», dice Eduardo Inda que recuerda: «Cada vez que el Gobierno de España o el Gobierno socialista, que viene a ser lo mismo, se ha reunido con Junts, uno de los partidos que lideraron el 1-O, en el extranjero se citaron en Bélgica y después en Suiza, que ni es un país de la Unión Europea. Esta última reunión se realizó con la presencia de un mediador internacional, como si el Gobierno de España fuera poco menos que la banda terrorista ETA».

El director de OKDIARIO elogia la decisión de Feijóo de reunirse con Sánchez porque «hace muy bien en cantarle democráticamente las 40», dice. Pero no entiende que haya propuesto la renovación del CGPJ mediante la supervisión de la Unión Europea por muy «respetabilísima» que sea como institución.

«Yo me pregunto si en Génova 13 alguien se ha vuelto tarumba, porque si lo del mediador no servía para hablar con Junts no entiendo por qué sirve para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, las cuestiones internas de España las tenemos que resolver entre españoles», concluye Eduardo Inda.