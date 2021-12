La Audiencia Provincial de Barcelona ha ratificado la decisión inicial del juez que investiga el caso Voloh de enviar a la Fiscalía Europea una conversación telefónica de 2020 en la que el ex dirigente de CDC David Madí afirma que se reunió en «pequeño comité» con Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, para que el organismo decida si hay base para abrir una investigación por un posible desvío de fondos Next Generation de la UE.

Según recoge el auto, se trata de una conversación interceptada por la Guardia Civil durante la Operación Voloh en la que Madí y J.F., un socio de RSM Spain Consultores y pariente suyo, comentaron «aspectos de la gestión de los fondos europeos para la recuperación», conforme reconoce la defensa del propio Madí, aunque niega que se urdiera acuerdo alguno para su reparto.

La llamada se produjo un día después de que se celebrara un encuentro de la patronal Fomento del Trabajo al que acudieron, además de Madí y Redondo, unos 60 miembros de la patronal catalana, y donde el ex asesor de Sánchez «se refirió a la gestión de fondos europeos para la recuperación económica en el contexto de la pandemia», apunta la defensa del antiguo convergente.

En la charla telefónica, Madí manifestaba: «Hay que establecer un canal para entrar… yo me vi… con Foment… formo parte de Foment… y tuvimos una reunión… de pequeño comité… con Iván Redondo… Esto será una merienda de negros… son 140.000 millones».

La Audiencia Provincial indica que, «ciertamente podría sostenerse que nada ilícito se infiere de tal conversación, pudiendo referirse a expectativas de obtención de ayudas europeas, pero tampoco podría descartarse que, dada la investigación penal (Voloh) sobre presuntos fraudes de subvenciones, entre otros supuestos delitos, la finalidad que animara al investigado fuera la de desviar fondos públicos».

En este sentido, los magistrados señalan que, de las palabras de Madí en las que dice que hay que «establecer un canal para entrar», anudadas a la alusión a Redondo, «sí es posible inferir que tal reunión en ‘petit comité’ se produjo al margen de la mantenida con 60 asistentes más».

En manos de la Fiscalía europea

Por eso, respaldan la iniciativa del juez de trasladar a la Fiscalía Europea esta conversación para que la analice y decida si hay base para abrir una investigación por un posible desvío del dinero recibido de la UE.

En cualquier caso, la Audiencia Provincial subraya que esta «puesta en conocimiento» de la Fiscalía Europea no implica que se inicie un proceso de investigación penal, una decisión que queda en manos de los fiscales delegados de la UE.

Así, desestima el recurso de apelación de Madí, el cual alegaba que solo hablaba de cómo «presentar proyectos para conseguir fondos europeos». El Ministerio Fiscal se alineó con la defensa esgrimiendo que la charla recoge «expectativas de negocio para los clientes del apelante», que solo estaría intentando «articular proyectos para optar a las ayudas europeas».

Sin embargo, las acusaciones formadas por entidades como ‘Cataluña suma por España’, ‘Impulso Ciudadano’ y ‘Societat Civil Catalana’ –entre otras– se opusieron al recurso al entender, como el juez, que podía haber materia de investigación para la Fiscalía Europea.

Este asunto se enmarca en el caso ‘Voloh’, donde el juez Joaquín Aguirre investiga el presunto desvíos de fondos públicos para financiar el ‘procès’ y que tiene a Madí entre los imputados.