«La actitud de Batet suena a prevaricación para justificar un pucherazo mayúsculo». Lo dice Ignacio Gil Lázaro, vicepresidente cuarto del Congreso, de Vox, y testigo muy cercano de todo lo ocurrido el jueves en la votación de la reforma laboral. Vox está a un paso de presentar una denuncia por prevaricación contra la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Gil Lázaro habla varias veces de «un pucherazo y un tongo mayúsculo» y destaca que hubo una «alteración premeditada y un secuestro de la voluntad de la cámara» por parte de Batet. Dice que fue «un ataque directo a la soberanía nacional, el más grosero de Sánchez y el sanchismo, y que jamás se había producido en la vida de la cámara». Con todo ello, además, dice Ignacio Gil Lázaro, «Batet mintió de manera flagrante y pública al Congreso reunido en pleno». «Su conducta puede ser claramente prevaricadora», remata. Vox está «terminando de sustanciar una serie de hechos» para, posiblemente, presentar una querella por prevaricación contra Batet.

«Batet mintió a la cámara. Dijo públicamente que la Mesa había conocido el asunto [la petición del diputado del PP Alberto Casero de anular su voto telemático y votar presencialmente] y que tomó una decisión. Es absolutamente falso. Cuando se invoca a la Mesa es en su totalidad y ni a mí ni al resto de miembros de la Mesa (salvo PP y PSOE) se nos informó. Ni mucho menos la Mesa tomó una decisión como dijo Batet». «Su mentira flagrante para justificar el pucherazo -señala- hace que su conducta pueda ser delictiva y en esa línea estamos en Vox estudiando las acciones correspondientes».

Para Gil Lázaro, «todo es tan chusco, tan chusco, tan chusco -repite- que todo huele a nervios y a pucherazo». Ignacio Gil Lázaro recuerda que lo de Meritxel Batet viene de lejos, del primer minuto en que Pedro Sánchez decidió que fuera la presidenta del Congreso: «Batet está siendo una presidenta de parte». «¿Más propia de una Asamblea Bolivariana en Venezuela?», le concretamos. Cabecea asintiendo y recuerda el caso, entre otros, del ex diputado pateapolicías de Podemos, Alberto Rodríguez: «Construyeron toda una serie de artificios para tratar de dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo. El carácter objetivo, imparcial y arbitral que debe tener la presidencia de la cámara no lo está ejerciendo la señora Batet».

Gil Lázaro recuerda que Batet no sólo no atendió la petición del diputado Alberto Casero o no informó a la Mesa. Recuerda que el voto telemático debe ser cotejado telefónicamente de manera personal por los servicios de la Cámara y que eso tampoco ocurrió. Sin ese paso previo, el voto de Casero nunca debió llegar a la presidenta Batet como voto válido.