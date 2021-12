«Le pediría a Aragonés que nos escuche y que copie el modelo de Madrid para la hostelería», es el testimonio de Andrés Cuadrado, un empresario dueño de dos restaurantes en Barcelona que ha contado a OKDIARIO cómo está en estos momentos el sector de la restauración. Momentos delicados por el avance de la variante Ómicron y de las nuevas medidas previstas por la Generalitat para reducir el aforo en restaurantes y toque de queda. «Situación precaria», dice textualmente Cuadrado.

Para él la situación actual es muy simple, porque tal y como nos explica «no hay problemas de aforo debido a que lo que tenemos es un 80 por ciento de cancelaciones de las cenas de empresa, en estas navidades», se lamenta.

Cuadrado reconoce que siente envidia de las medidas tomadas para la restauración y hostelería en Madrid, y no entiende porqué en Barcelona no ha sido igual. Ha sido justamente al contrario. «En Barcelona se ha hecho una política de comunicación para que no se hagan cenas de empresa», precisa este profesional.

Este empresario de Barcelona nos habla en declaraciones a OKDIARIO «de estar bajo mínimos y de situación precaria»; describe por tanto, un sector que estos momentos, digamos está muerto y sin puntilla.

«Cada vez ésto va a más, y este mes de diciembre no va servir para nada en todo nuestro sector, porque no nos ayudan por ningún lado», concluye este propietario que también es vocal en una asociación de hosteleros catalana.