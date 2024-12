El hijo de Bárcenas pide para los corruptos de izquierdas el mismo trato que se le ha dado a su padre

Willy (Guillermo) Bárcenas, el hijo del ex tesorero convicto del PP Luis Bárcenas y líder del exitoso grupo de pop Taburete, ha pedido públicamente para los corruptos de izquierdas el mismo trato penal y mediático que se le ha estado aplicando a su padre desde que estalló el caso Gürtel que le ha hecho estar nueve años en la cárcel y cuya condena todavía está cumpliendo, ahora en régimen de libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de la condena efectiva de prisión que se le impuso.

La reflexión del hijo de Bárcenas la ha difundido en redes sociales a través de la cuenta del grupo Taburete. Opina así tras la información que unas horas antes, este viernes por la noche, había publicado OKDIARIO con las imágenes captadas en exclusiva por este periódico en las que aparecen yéndose juntos de fiesta el ex tesorero del PP y Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia –también condenado, en su caso no por la Gürtel sino por delitos económicos–. Rato y Bárcenas acudieron en la noche de este viernes a disfrutar del selecto festival Starlite Christams que se celebra en Madrid y que reúne a famosos y artistas de ámbito nacional e internacional.

Ante la publicación de las fotos de Bárcenas y Rato en Starlite, el cantante de Taburete e hijo de Luis Bárcenas reaccionó de madrugada a través de X (antes Twitter) con un breve mensaje cargado de intención: «Los del otro lado cuando entran [y muestra el símbolo de una cara con cremallera en la boca]», dando a entender que los condenados de izquierdas y los que están incursos actualmente en causas de corrupción se benefician de un trato de favor entre el silencio de un amplio sector de los medios de comunicación y un trato judicial distinto al rigor penal que se aplicó a Bárcenas por el caso Gürtel.

Los del otro lado cuando entran😬 — TABURETE (@taburete89) December 28, 2024

El escueto mensaje de Willy Bárcenas no cuestiona en ningún momento el trato recibido por su padre sino que se queja de que cuando los casos afectan a dirigentes y cargos de partidos de izquierdas la vara de medir mediática y procesal es más ventajosa que la que se le ha aplicado a su padre. Luis Bárcenas, además de haber estado entre rejas un decenio.

El ex tesorero del PP está en libertad condicional desde hace un par de semanas, al haber cumplido dos terceras partes de su pena de prisión. Previamente había accedido al régimen de semilibertad. Además de diputado nacional durante varias legislaturas, fue tesorero del PP desde 1990 hasta 2008, cuando fue imputado por la corrupción de la conocida como trama Gürtel. Tras nueve años de cárcel, disfruta ahora de este régimen de libertad condicional al haber obtenido el visto bueno de la Justicia penitenciaria.

Luis Bárcenas fue condenado por el Tribunal Supremo a penas que suman 29 años de cárcel, pero el cumplimiento máximo de prisión quedó fijado en 12 años. Ha recuperado la libertad condicionada tras valorar la Justicia penitenciaria su arrepentimiento, que ha pagado íntegramente los 4,53 millones que se le impusieron de responsabilidad civil y se ha sometido a programas carcelarios de reinserción para condenados por delitos económicos.

Bárcenas entró en la cárcel a mediados del año 2013 cuando, tras estallar el caso Gürtel, los investigadores lo identificaron como uno de los cabecillas de la trama. En prisión preventiva permaneció hasta enero de 2015, cuando dejó la prisión provisional bajo fianza. En mayo de 2018 regresó a prisión, ya como condenado por sentencia judicial, para cumplir la pena que se le impuso.

Amistad entre Bárcenas y Rato

Rato y Bárcenas tienen relación desde hace décadas, cuando ambos formaban parte de la cúpula del PP con la que llegó al poder José María Aznar en 1996. Rodrigo Rato fue ministro de Economía en la etapa de gobiernos de Aznar, en los que llegó a ocupar una vicepresidencia. Su gestión económica en el Ejecutivo le hizo obtener un reconocimiento dentro y fuera de España que lo aupó al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo del que fue director gerente durante tres años, de 2004 a 2007. En enero de 2010 se convirtió en presidente de la antigua Caja Madrid, que se reconvirtió en la actual Bankia unos meses después. Estuvo al frente de la entidad hasta 2014, y fue su gestión al frente de la antigua caja madrileña lo que le llevó a prisión.

Condenado por la Audiencia Nacional en 2017 a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid-Bankia, de las que disfrutaron a espaldas del Fisco consejeros y altos directivos de la entidad, Rato obtuvo el tercer grado penitenciario en octubre de 2020, lo que le permitió empezar a disfrutar de un régimen de semilibertad hasta que, después, saldó por completo esa condena. Hace escasos días, sin embargo, se ha conocido otra condena contra él. Esta nueva sentencia ha sido dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, aunque no es firme, ya que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Ahora ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por delitos de fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares, además de habérsele impuesto una multa de 2 millones de euros y al pago de 568.413 euros a Hacienda.