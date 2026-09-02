Heridos 3 guardias civiles embestidos por una planeadora de las mafias de la inmigración en Águilas

Tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos este miércoles al interceptar una embarcación de gran potencia que transportaba una veintena de garrafas de gasolina, presuntamente destinadas al traslado de inmigrantes y al reabastecimiento de combustible de otras pateras taxi (práctica conocida como petaqueo), frente a Cabo Cope, en Águilas.

Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los ocupantes de la lancha embistieron la semirrígida del instituto armado en un intento de fuga. Uno de los agentes sufrió un corte en la pierna que precisó asistencia médica, y otros dos resultaron con lesiones cervicales a causa del impacto.

El portavoz de AUGC en Murcia, Juan García Montalbán, señaló que, a diferencia de lo que ocurre normalmente, la embarcación no se detuvo ante la orden de intercepción ni optó por huir a toda velocidad con sus motores fueraborda, sino que sus tripulantes intentaron esquivar a los agentes y terminaron colisionando contra la unidad oficial.