Helio Roque, así es el joven influencer fichado por Yolanda Díaz que odia a las personas mayores

El joven influencer Helio Roque se ha convertido en uno de los principales protagonistas del acto de presentación de la candidatura de Yolanda Díaz para las elecciones generales. Cuenta con 35.000 seguidores en Instagram y más de 133.000 en TikTok. Encarna en las últimas horas una importante polémica por señalar que las generaciones jóvenes han sufrido varias crisis y las anteriores no han peleado lo suficiente. En muchos de los mensaje publicados en sus redes sociales deja notar su «asco» a las personas mayores.

Sobre el catedrático Ramón Tamames, candidato a presidente del Gobierno en la reciente moción de censura de Vox, Helio Roque escribió: «Qué bochorno de verdad. No dejo de pensar en los personajes a los que se deja entrar en este sitio. Los últimos alientos de este viejo nos están costando dinero, es que es fuerte».

Acerca de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura por el PSOE, criticó en sus redes: «Es que no tengo palabras para describir el asco que me da el viejo este, a ver si le entra algo rapidito porque vaya cruz».

También tuvo palabras contra un cantante de los años 70 en Eurovisión: «El bombo que se da el viejo este que sólo tiene en su vida haber participado en el concurso este, qué pesado de verdad».

Helio se caracteriza por no usar mayúsculas ni acentos por sistema en sus frases. Del mismo modo, deseó la muerte a las feministas clásicas contrarias a la Ley Trans de Irene Montero: «TERF muerta, abono para la huerta».

En otros mensajes que los internautas han rescatado de sus redes sociales, lanza: «De verdad vaya partido de mierda, cada vez le tengo más asco a estos trozos de basura. La falta que hace que barran a los viejos de mierda rancios que son del PSOE porque les avergüenza decir qué piensan como el PP. Dilo sin tapujos, los viejos, los fósiles ancianos, los maricones de 35 años que no se lavan y que huelen a [la droga] popper».

Disculpas

Roque ha publicado un vídeo en sus redes sociales pidiendo disculpas por sus declaraciones, asegurando que es la primera vez que interviene en un mitin de estas características. Afirma que con sus palabras no quería minimizar la lucha de generaciones anteriores.

Roque es un influencer natural de Badajoz que actualmente estudia Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Es conocido por sus vídeos sobre el Metro de Madrid y su amor por el festival de Eurovisión. También ha realizado entrevistas con figuras políticas como Ione Belarra y Ada Colau. «He hecho unas declaraciones que no han estado muy bien expresadas, quería disculparme por ello, por los nervios… lo he hecho mal». Y ha añadido: «Simplemente, quería aclararlo. Me refería a que los problemas de estas generaciones se evidencian mucho más que en otras generaciones, no que no se haya luchado. Soy muy consciente de las luchas de generaciones anteriores. Nuevamente, disculpadme por haberme expresado mal».