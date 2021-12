El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha respaldado la gestión contra el coronavirus que está llevando a cabo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Yo siempre digo que es mucho más oportuno recomendar que restringir», ha afirmado Vara en alusión a las medidas que habría que adoptar para tratar de atajar la sexta ola del Covid-19.

Preguntado sobre su gestión contra el Covid hasta el momento y la realizada por Ayuso, Vara ha asegurado que es «bueno» que ambos dirigentes puedan coincidir. «En un momento dado en algunas cosas podemos coincidir. Es hasta bueno, es hasta bueno, pero no estemos todo el día comparándonos, porque hay que mirar la trayectoria de cada uno de las decisiones que ha estado tomando durante dos años para poder sacar las conclusiones», ha recalcado en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

La Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las cuatro comunidades autónomas que han optado por no imponer medidas restrictivas de cara a esta Nochevieja y el resto de fechas navideñas. Guillermo Fernández Vara no cree que sea oportuno porque «no estamos como hace un año» y porque «el patrón de contagios ha cambiado».

«Si yo tuviera la más mínima duda de que realmente el problema se resuelve en que no haya Nochevieja, en que el cierre no sea a las 02:00, sino a las 10:00, lo hacía. Eso no vale para nada porque los contagios hoy están produciéndose en todas partes. Yo estoy convencido que el hecho de que en este patrón de contagio el cambio de una hora más o de una menos de cierre no vale para nada. El patrón de contagio es un patrón de contagio absolutamente diferente al que había hace hace un año o hace seis meses. Lo que querríamos todos es confinarnos, cambiaría las cosas, pero no hay ninguna razón ni sanitaria ni económica para hacerlo», ha sostenido.

«Mejor recomendar que restringir»

El presidente socialista también se ampara en la baja presión hospitalaria de su región, tanto en planta como en UCIS, para justificar su decisión de no aplicar restricciones. «Extremadura es la comunidad autónoma de España con el nivel más bajo de ocupación de camas en hospitales y de camas en UCI. ¿Entonces tengo que tomar las mismas decisiones que aquellas comunidades autónomas que tienen unos niveles de camas en hospitales y de UCI mucho mayores, por qué? A mí se me está exigiendo que yo adopte las medidas como si tuviera los hospitales y las UCIS sobrepasados, y no los tengo», ha resaltado.

«Llevo muchos días diciendo que de recomendar a restringir, hay un trecho. Y ese trecho es el resultado de camas en hospitales y de camas en UCI. Es mucho más oportuno recomendar que restringir. Y si esa recomendación no sirve porque nos lleve a que superemos los niveles de alerta, pues habrá que restringir para entonces», ha zanjado Guillermo Fernández Vara.