Un grupo de ceutíes se dirige a Loma Colmenar a enfrentarse con los inmigrantes ilegales: «¡Invasores, expulsión!»

Un numeroso grupo de ceutíes se ha dirigido esta tarde hacia el emplazamiento de Loma Colmenar, uno de los espacios donde el Gobierno mantiene alojados a los inmigrantes ilegales. Portaban banderas de España y coreaban gritos de «¡Invasores, expulsión!». La Policía ha desplegado un dispositivo para escoltar la marcha y evitar posibles enfrentamientos entre los manifestantes y los inmigrantes.

Ha sido tras la concentración que ha tenido lugar este martes frente al acuartelamiento Coronel Fiscer, una de las nuevas ubicaciones que usará el Gobierno de Sánchez para acoger a los inmigrantes que continúan en Ceuta tras la invasión de Marruecos del 30 de julio.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado esta mañana que «no estamos nada de acuerdo con ceder los polideportivos ni las instalaciones que son de la Ciudad que han indicado en el borrador del real decreto», según ha declarado a El Faro de Ceuta.

Este martes se ha filtrado el borrador de un real decreto en el que se detallan los espacios que el Estado pretende habilitar para albergar a los llegados en la entrada masiva (entre ellos, todos los polideportivos o el Hospital Militar). Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia. La ciudadanía, harta, se ha echado a la calle en una movilización que sigue viva a esta hora.

La movilización ha continuado posteriormente hasta las puertas del Hotel Ulises, donde, según los organizadores de la protesta, se encontraría el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

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