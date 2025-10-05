El Gobierno de Pedro Sánchez sólo ha repatriado 41 menores extranjeros no acompañados (menas) de los casi 28.000 jóvenes por debajo de 18 años que han entrado en España desde 2018. Es decir, que de todos los menores que han atravesado la frontera de manera ilegal desde que Sánchez es presidente, sólo un 0,15% de ellos han sido devueltos a sus familias.

El Gobierno ha admitido a través de una respuesta parlamentaria queo «el número total de menores extranjeros no acompañados que han sido repatriados desde el año 2018 hasta la actsualidad asciende a 41».

El Ejecutivo ha replicado de esta forma a una pregunta de David García, Ignacio Gil Lázaro y Francisco Javier Ortega Smith, diputados de Vox. Los representantes de la formación de Santiago Abascal interrogaron a la Administración central sobre el «número de menores extranjeros no acompañados que han sido repatriados a sus países de origen desde el año 2018, y la forma en la que el Gobierno se cerciora de que no poseen familiares en sus países de origen».

Los diputados de la formación conservadora insistían en esta materia tras preguntar sobre los «problemas que impiden la repatriación efectiva de menores extranjeros no acompañados, así como medidas que está adoptando el Gobierno para hacer efectivas las repatriaciones a países como Mali, Guinea, Costa de Marfil y, principalmente, Marruecos».

Ninguna repatriación a Marruecos

Entonces, el Gobierno de Sánchez reconoció a Vox que no se había «materializado ninguna repatriación de menores extranjeros no acompañados a Marruecos» desde 2018. Y todo ello a pesar de que España tiene un convenio con el reino alauí para este tipo de procesos.

En aquel momento, el Gobierno ya aclaró que «el procedimiento a seguir en el caso de las repatriaciones de menores», según la normativa vigente, obliga a poner en marcha una «valoración» para que se demuestre que la devolución «satisfaga el interés superior del menor».

Por todo ello, desde Vox se han interesado por saber «cuántos menores extranjeros no acompañados han sido repatriados a sus países de origen desde el año 2018». Además, han interrogado al Ejecutivo sobre la «forma» en la que «se cerciora el Gobierno de que estos menores no poseen familiares en sus países de origen».

A ello, el Gobierno admite que la cantidad de menas «repatriados» desde la llegada de Sánchez a La Moncloa «asciende a 41». «Las repatriaciones de estos menores no siempre se materializan en sus países de origen, sino también en otros países donde se encuentren sus familiares», aclaran.

En todo caso, la Administración central matiza que los criterios más importantes a la hora de distribuir a los menores son «los principios de interés superior del menor y de reagrupación familiar».

En ese mismo sentido, el Ejecutivo socialista subraya que en el «procedimiento de repatriación» se llevan a cabo «gestiones a través de los contactos de las representaciones diplomáticas de sus países de origen o de aquellos países donde se encuentren sus familiares». Todo ello, con el objetivo de «localizar a sus familiares o servicios de protección de menores que se puedan hacer cargo de ellos, siempre velando por el interés superior de dichos menores».

27.891 menas desde que llegó Sánchez

En otra respuesta parlamentaria, el Gobierno detalló que «el número de menores extranjeros no acompañados que han entrado en España desde el 1 de julio de 2018 hasta el 28 de febrero de 2025, han sido 27.891».

En la fecha en la que se respondía esa pregunta, en febrero de este año, la administración central subrayó que le constaban 15.730 jóvenes inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

Pero desde el Ejecutivo aclaraban que no poseen datos sobre los que «entraron como menores y han alcanzado la mayoría de edad» porque «ese parámetro no está contemplado en el citado registro».