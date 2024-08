El Gobierno intentó que la ONU le quitase el cargo a un funcionario para colocar a la cuñada de Sánchez

Kaori Matsumoto, la mujer de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no va a trabajar en la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT). Pero no será porque no lo haya intentado profusamente Moncloa durante meses. El Ejecutivo insistió para que Katsumoto accediera a la dirección de un proyecto para Mauritania que ya tenía al frente a un funcionario de la ONU experto en la materia. La organización, pese a las presiones diplomáticas del Gobierno español, se negó a retirar a ese funcionario de su puesto para entregárselo a la cuñada de Sánchez

Matsumoto, con la que el hermano de Sánchez tuvo una hija en abril de 2022, aspiraba a convertirse en jefa de un proyecto específico de la ONU para Mauritania. Un plan que desde Naciones Unidas se viene diseñando para el país africano desde 2017 y que este mismo 2024 ha visto ya la luz, enfocado a detectar objetivos vulnerables para el terrorismo. La intención del Gobierno, que financia este plan con alrededor de medio millón de euros, pasaba por que Matsumoto, funcionaria de la ONU especializada en lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el Sudeste Asiático, se hiciera cargo de ese proyecto.

A cambio, explican fuentes diplomáticas a OKDIARIO, recibiría un sueldo de alrededor de 80.000 euros. Y lo que es más importante, adquiriría el estatus de personal diplomático de la ONU adscrito a esa Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT). Algo que le daría inmunidad legal a ella, a su hija y a su cónyuge, David Sánchez, inmerso en un proceso judicial por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

En las ambiciones del Gobierno de Sánchez por colocar a Matsumoto al frente de esa oficina había un escollo: el puesto fue convocado en noviembre de 2023 y, tal y como ha podido saber OKDIARIO, fue cubierto por un funcionario de la ONU. Una persona que, a diferencia de la cuñada de Sánchez, sí tenía experiencia en cuestiones relacionadas con el terrorismo en África.

Por tanto, explican fuentes diplomáticas, las ansias de Moncloa por situar a la cuñada de Sánchez al frente de este proyecto -cuya financiación aprobó el Consejo de Ministros en julio de 2023-, denominado oficialmente Global Vulnerable Targets Programme, chocaron con esa realidad: para colocar a Matsumoto haría falta desalojar el puesto. Y en la ONU no estaban por la labor. Pese a que España es el principal donante para este programa y figura en la lista de mayores donantes del organismo, la Oficina de Lucha contra el Terrorismo no cedió a la presión diplomática del Gobierno.

Kaori Matsumoto

La relación entre Matsumoto y Sánchez se remonta a hace unos años. Algunas fuentes apuntan a que la pareja se habría conocido durante un viaje de Sánchez a Tailandia durante el año de excedencia que se tomó en su puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz (entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021).

Según ha sabido OKDIARIO, en la parte de la acusación existe la duda de que el hermano de Sánchez siguiese residiendo con su pareja en Tailandia -o al menos durante periodos largos- más allá de esa fecha de reincorporación a su puesto. Esa es, precisamente, una de las cuestiones que se busca dilucidar con la pretendida declaración de su mujer como testigo.

En el año 2022, en abril, la pareja tuvo una hija. La misma fecha que figura en esa baja de paternidad comunicada a la Diputación de Badajoz, tal y como reveló OKDIARIO.

Profesionalmente, Matsumoto trabaja para la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Oficina contra la Droga y el Crimen (UNODC), de la que hasta hace poco era responsable del proyecto para la prevención del crimen (Crime Prevention and Criminal Justice Officer) en la región del Sudeste Asiático y el Pacífico. Aún sigue figurando como tal en la página web oficial del organismo. La sede de esta oficina se encuentra en Bangkok. Tiene estatus de diplomática -y protección como tal en aquellos países en los que trabaje-.

Según destaca el organismo, este departamento busca ayudar a los países miembros del programa «a prevenir el delito de manera más eficaz, a través de estrategias, planes de acción y medidas de prevención del delito basados ​​en evidencias».

Experta contra la corrupción

La esposa del hermano imputado de Pedro Sánchez, Kaori Matsumoto, no es ajena a la investigación de casos de corrupción. De hecho, la mujer japonesa de David Sánchez-Castejón, alto cargo de la Diputación socialista de Badajoz, ha trabajado en los últimos años para la Oficina contra la Droga y el Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés), que tiene entre sus objetivos «dar apoyo a los Estados para prevenir y hacer frente de manera eficaz a la corrupción». En su caso, Matsumoto ha sido coordinadora de dicha oficina para la región del Sudeste Asiático y el Pacífico (SEAJust Network), con base de operaciones en Bangkok (Tailandia).

La propia cuñada de Sánchez hizo referencia a esta experiencia profesional en la conferencia que dio en España el pasado marzo en unas jornadas organizadas por la World Jurist Association con el título WJA Tribute to Justice Anthony M. Kennedy, ex magistrado del Supremo de los Estados Unidos. Matsumoto, que centró su intervención en los límites de la libertad de expresión y los «discursos de odio», fue presentada como «experta» jurista integrante de la WJA en Japón, su país de procedencia.

En concreto, la UNODC -para la que ha trabajado la esposa del hermano de Sánchez- desarrolla el Programa Mundial para Fortalecer la Capacidad de los Estados miembros de Prevenir y Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional y los Delitos Graves, conocido como GPTOC. Además, les presta asistencia técnica para implementar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.