Por activa y por pasiva, el Gobierno aseguró en reiteradas ocasiones que la entrada en vigor de la ley sólo sí es sí no se traduciría en una rebaja de las condenas a los cinco miembros de La Manada. La más insistente en este extremo fue Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. «Es propaganda», llegó a asegurar ante las advertencias de letrados y oposición. A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha decidido este martes rebajar la pena de uno de los condenados por la violación grupal que tuvo lugar durante las fiestas de San Fermín de 2016.

La decisión de los tribunales llega en virtud de la aplicación por parte de los jueces de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsada por Irene Montero y conocida como ley sólo sí es sí. Los pronósticos del Gobierno, y de Victoria Rosell en particular, sobre las consecuencias de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad quedaron en evidencia desde el día que entró en vigor. El goteo de abusadores beneficiados creció de manera exponencial con el paso de los días.

Irene Montero achacó esa situación al sesgo machista de los jueces que «incumplen las leyes feministas». Para solucionar esto, la ministra de Igualdad en funciones incluyó en la ley la formación obligatoria de todos los actores de la Justicia española mientras «se unifican criterios». Y el Supremo lo fijó avalando la rebaja de las penas atendiendo a la norma impulsada por Montero.

El PP avisó de las lagunas del texto y aseguró en reiteradas ocasiones que la ley del sólo sí es sí, por sus «drásticas consecuencias», era la «chapuza legislativa más intensa de la democracia española». Las advertencias no fueron escuchadas por el Gobierno y, ahora, las cifras se han quedado cortas. Ya son más de 1.155 abusadores los que se han visto beneficiados por la ley Montero. 117 han sido excarcelados por el momento. Y se espera que en los próximos días se publique una nueva actualización de los datos.

Lejos de prever que la nueva norma rebajaría las penas, Rosell -la responsable gubernamental contra la violencia de género- se atrevió a asegurar que este texto aumentaría los años de condena de los miembros de La Manada. «Es más: si se volviera a juzgar, las penas serían mayores. Cada violador por su violación y su cooperación en las de los demás. No se pueden ahora revisar al alza: principio de irretroactividad. Pero a la baja, ni hablar», expresó Victoria Rosell. Algo que choca frontalmente con la decisión que la Justicia de Navarra se ha visto abocada a tomar tras ceñirse al contenido de la ley sólo sí es sí.

«Los señoros»

Numerosos expertos, juristas, letrados y la oposición alertaron al Gobierno de coalición de las nefastas consecuencias que tendría la entrada en vigor del nuevo texto de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Todos ellos advirtieron que el borrador que contó con el visto bueno del Consejo de Ministros sacaría a decenas de violadores de la cárcel y rebajaría cientos de condenas.

Ante estas advertencias, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género usó el comodín de «los señoros que me explican cosas». «Sí, la revisión sería legalmente posible si la nueva ley sólo sí es sí atenuara las penas. Como no es así, no procede revisión», aseguró Victoria Rosell en sus redes sociales. Palabras enmendadas con ya miles de casos beneficiados.

Todas las advertencias al Gobierno sobre la alta probabilidad de que la nueva ley terminara favoreciendo a La Manada no eran más que «propaganda» para la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. «Esto es pura propaganda del defensor de los violadores. No habrá revisión de las penas de 15 años: no hay atenuación ni despenalización. Quieren desprestigiar la ley del sólo sí es sí y asustar a las mujeres. Pero con esta ley tenemos más seguridad y derechos», reiteró Victoria Rosell en redes.

Reforma de ley

El 20 de abril de 2023, tras comprobar las terribles consecuencias que estaba teniendo la ley, el Congreso aprobó su reforma gracias a los votos del Partido Popular en una votación a la que no acudió Pedro Sánchez.

Fue el propio partido de Sánchez el que propuso la reforma de la ley de Montero, cuya entrada en vigor en octubre de 2022 provocó la rebaja de las penas de más de mil agresores sexuales, pero Pedro Sánchez no llegó a acudir a la votación de la reforma. El entonces jefe del Ejecutivo se ausentó del Congreso para visitar el parque nacional de Doñana.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, sí acudió a la votación de la reforma de ley, pero lo hizo para votar en contra. Entonces, Díaz formaba parte de Podemos, y siguió todo el debate de la reforma desde su escaño (aunque votó telemáticamente), junto a los asientos vacíos de la mayoría del Gobierno, entre ellos, de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El Partido Popular sí apoyó la proposición de los socialistas con el fin de paliar las terribles consecuencias de la norma que salió del Ministerio de Igualdad, y que ha rebajado condenas de violadores y pederastas por todo el territorio nacional. Fue el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que Sánchez no acudió a la votación porque no podía «soportar la vergüenza», y añadía: «Si te has equivocado, da la cara, pide perdón, vete al Congreso y vota a favor de la reforma de la ley».

La reforma de la ley del sólo sí es sí contó con el apoyo del PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Navarra Suma. Junts se abstuvo y ERC, Bildu y Podemos rechazaron la reforma, que finalmente fue aprobada gracias al apoyo del PP.