El Gobierno aumenta en un 20% el gasto en propaganda del Instituto de las Mujeres en un año

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha sacado a licitación un nuevo contrato para editar e imprimir sus publicaciones institucionales por un valor estimado de 242.545,60 euros, un 18,7% más que el contrato equivalente adjudicado en 2022, según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El expediente, registrado con el número 26CO0010 y bajo el título Servicio relacionado con la edición de varias publicaciones del Instituto de las Mujeres, cubre los trabajos de maquetación, impresión, encuadernación y entrega de todo el catálogo editorial del organismo durante los próximos 24 meses, prorrogables hasta un máximo de 48. El presupuesto base de licitación para el primer periodo de dos años asciende a 126.990,99 euros con IVA incluido.

Un contrato recurrente

Este tipo de contrato no es nuevo: el Instituto lleva sacándolo de forma periódica desde al menos 2017. Su predecesor inmediato, el expediente 21CO0004, se licitó en diciembre de 2021 con un valor estimado de 204.296 euros y fue finalmente adjudicado a la empresa jienense Blanca Impresores, S.L. por 88.358,02 euros para el periodo base sin prórrogas, tras concurrir únicamente dos ofertas, ambas de pequeñas y medianas empresas.

Comparando los valores estimados de ambos expedientes —la cifra que incluye el presupuesto base más las prórrogas máximas previstas, antes de que se aplique ningún descuento por concurso—, el salto entre 2021 y 2026 es de 38.249,60 euros, un incremento del 18,7%. La cifra queda por debajo de la inflación acumulada en ese periodo, por lo que en términos reales el aumento del gasto podría ser mucho más moderado, o incluso inexistente, dependiendo del precio final que resulte de la adjudicación, que según el calendario publicado se resolverá en torno al 30 de septiembre de 2026, fecha prevista para la apertura de las ofertas económicas.

¿Qué se imprime y en qué cantidades?

El pliego de prescripciones técnicas del nuevo contrato detalla hasta 15 categorías distintas de publicaciones, desde estudios de más de 250 páginas hasta carteles, flyers y desplegables de una o dos caras. En total, el Instituto prevé editar 35 títulos distintos a lo largo de los 24 meses, con tiradas que oscilan entre los 150 ejemplares —reservados a estudios técnicos de perfil más especializado— y los 3.000 ejemplares de las guías de salud y desplegables informativos, pensados para una difusión más amplia.

Sumando todas las categorías, el contrato contempla la impresión de unos 26.000 ejemplares físicos y cerca de dos millones de páginas en offset, sobre papel certificado reciclado, lo que sitúa el coste medio en torno a los seis céntimos de euro por página impresa, cifra que incluye diseño, maquetación, papel y encuadernación.

Entre las publicaciones que en años anteriores han salido de contratos similares figuran estudios como El feminismo en las políticas de las centrales sindicales en España (2023) o Mujeres jóvenes y trastornos de conducta alimentaria. Impacto de los roles y estereotipos de género (2024), este último presentado en la sede del Ministerio de Sanidad.

Un mercado con poca competencia

El historial de adjudicaciones de este tipo de contrato muestra un número reducido de empresas licitadoras: en el concurso de 2022 sólo se presentaron dos ofertas, ambas de pymes. El nuevo expediente permanece abierto a la presentación de propuestas hasta el 4 de agosto de 2026, con un criterio de adjudicación que pondera el precio en un 70% y la calidad de la corrección ortotipográfica y de estilo en el 30% restante.