El Gobierno adjudica el logo de su ‘NASA’ a una agencia vinculada al PSOE que no ganó el concurso

El Gobierno ha adjudicado el diseño del nuevo logo de la Agencia Espacial Española (AEE) a la empresa Work and Friends, una empresa que presume de tener entre sus clientes al PSOE. La concesión de este trabajo a la compañía vinculada a los socialistas no ha estado exenta de polémica: los estudios de diseño CruzmásCruz y Rubio & del Amo fueron los ganadores del concurso para realizar el logo de la NASA española, pero, tres días antes de la presentación oficial, el Ministerio de Ciencia, Diana Morant, les comunicó que finalmente había adjudicado este contrato a otra compañía.

La Agencia Espacial Española presentó su nuevo logotipo, después de que meses antes se había anunciado en varios medios de comunicación que Rubio & del Amo y CruzmasCruz serían los encargados de desarrollar la nueva identidad visual de la agencia. El logo que se presentó, sin embargo, no fue el que diseñaron los ganadores de la concesión, sino otro que el ministerio de Morant había encargado a otra empresa: Work and Friends. Entre sus clientes, esta compañía cuenta con diversas empresas, de ámbito de la salud, así como servicios inmobiliarios… y el Partido Socialista Obrero Español.

Además, Work and Friends no es desconocida para la administración pública. La agencia, creada en 2015 por Margarita Arellano Pérez, ya ha recibido contratos por valor de 40.000 euros, para la realización de campañas publicitarias. Concretamente, esta compañía fue la encargada de realizar la maquetación de la memoria de la Presidencia Española de la UE, así como la producción audiovisual para la app RadarCOVID.

Opacidad en el proceso

La Agencia Espacial Española lanzó una convocatoria pública para definir su identidad visual a través de la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ). Se presentaron 75 agencias, de las cuales un comité profesional -compuesto por miembros del PERTE Aeroespacial, representantes del ministerio y tres profesionales del diseño- seleccionó tres. Estas presentaron su propuesta y ganó la de CruzmásCruz y Rubio & del Amo.

El proceso de llamada a proyecto durante 2023 cumplió los estándares de calidad y transparencia, y contó con un jurado profesional, siendo un proceso que culminó con la adjudicación del proyecto a la unión de empresas Rubio & del Amo y CruzmasCruz, que desarrollaron el proyecto y cobraron los honorarios establecidos, importe que ascendía a 7.800 euros. Sin embargo, y sin previo aviso, el Ministerio de Ciencia decidió iniciar un proceso de contratación paralelo y guardó en un cajón la propuesta ganadora del concurso.

El 25 de julio de este año, apenas dos meses antes de la presentación del nuevo logo, y cuando las agencias que habían ganado el concurso ya habían entregado su propuesta final, la Agencia Espacial Española adjudicó a Work and Friends, la elaboración de su nueva serigrafía, por valor de casi 15.000 euros. «El tema medular es cómo se ha pisoteado un proceso de contratación en el que están implicados personal del Ministerio, una federación de asociaciones con presencia en todo el territorio y profesionales reputados, en pro de una contratación más opaca», afirmaron ambas agencias en un comunicado conjunto.

Casi 10.000 euros más

El Gobierno ha pagado 17.540 euros a la empresa Work and Friends por la realización del nuevo logo de la Agencia Espacial Española (AEE), a pesar de que fueron estudios de diseño CruzmásCruz y Rubio & del Amo los ganadores del concurso para realizar el logo de la NASA española. A estas empresas, el Ministerio de Ciencia, encabezado por Diana Morant entregó 7.800 euros por la realización de este trabajo, es decir, 10.000 menos de lo que ha pagado a Work and Friends, compañía que cuenta con el PSOE en su cartera de clientes. La polémica de esta adjudicación no es únicamente la diferencia entre estas cuantías: los estudios ganadores del concurso ya habían cobrado el importe para la realización de estos trabajos cuando el Gobierno licitó el nuevo contrato, por lo que los costes se han duplicado.