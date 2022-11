El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a modificar el delito de malversación para contentar a sus socios separatistas en el Congreso, después de haber anunciado la derogación del delito de sedición. Es una nueva exigencia del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que está condenado por el Tribunal Supremo y que le mantiene inhabilitado para ejercer de cargo público. Junqueras, si se modifica este delito y se rebajan sus penas, podría volver a ser candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado las intenciones del Ejecutivo. El dirigente socialista ha asegurado que está a la espera de la tramitación parlamentaria de proyecto de ley de modificación del Código Penal. «En la tramitación parlamentaria del de sedición se puede plantear modificar el delito de la malversación. Vamos a ver qué sucede», ha afirmado Bolaños este lunes una entrevista concedida a la Cadena Ser, al tiempo que ha instado a esperar a ver las enmiendas que planteen los grupos parlamentarios, entre ellos ERC, al proyecto de ley presentado la semana pasada por el PSOE y Podemos.

«Desigual»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también se ha mostrado en esta misma línea. Considera que la regulación del delito de malversación es «muy desigual» porque «no es lo mismo un corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que el que no».

«Ahora hay regulación desigual. No sé qué regulación va a haber, si se va a presentar esa enmienda y si se va a aprobar o no; pero sí digo como jurista que todo el mundo sabe que no es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no se lucra personalmente», ha señalado este lunes en entrevistas concedidas a TVE y Antena 3.

Aragonés

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha revelado que el siguiente paso en la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez es reformar el delito de malversación durante la tramitación parlamentaria de la modificación del Código Penal que deroga la sedición.

El jefe del Govern ha sostenido que en 2015 se modificó la malversación para incluir aspectos que hasta ese momento no eran delito. «Hay que revertir esta situación», ha afirmado para evitar que un nuevo referéndum separatista como el del 1-O no se pueda considerar malversación.

«Hemos estado batallando durante mucho tiempo para que se eliminara la sedición. Ahora toca abrir esta otra batalla en el ámbito de la utilización perversa de la malversación», ha indicado en una entrevista concedida a RAC 1.

Junqueras

Oriol Junqueras exige al Gobierno de Sánchez la modificación del delito de malversación para poder pactar con el PSC los presupuestos de la Generalitat. «Para pactar presupuestos (catalanes) con el PSC falta ver su compromiso con la reforma de la malversación.

«No sabemos cuánto tardará el Supremo en corregir la sentencia que dictó en aplicación de la reforma del Código Penal», ha señalado al ser preguntado sobre si será de nuevo candidato a las elecciones generales o autonómicas.

El ex vicepresidente de la Generalitat considera que el delito por malversación actual ampara «la malversación por pensamiento, sólo pensada». «Lo que se nos imputa no es una malversación, sino el haber pensado en una posible destinación de fondos públicos para organizar un referéndum. Lo que se debe evitar es que alguien sea condenado por ‘pensar’ en una malversación», ha apostillado en una entrevista a El Periódico.