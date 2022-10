Gerado Iglesias denuncia su «abandono» por la sanidad asturiana: «Determinado entorno me tiene odio»

El ex secretario general del PCE y fundador de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias, ha denunciado el «abandono» que sufre por parte de la sanidad pública, en su caso concreto, la asturiana, motivado, a su juicio, por las listas de espera generalizadas y a «algo personal» y a un «sectarismo político» por ser quien es. Iglesias asegura que siente un «odio de un determinado entorno» y sostiene que, por esa razón, no ha recibido desde los servicios del HUCA «un seguimiento o estudio de la patología» que padece, salvo «consultas puntuales sin continuidad ninguna».

Lo ha hecho en una denuncia pública a las puerta del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ha estado acompañado por un grupo de personas, entre ellas el diputado de Podemos Daniel Ripa.

Iglesias, de 77 años, ha comparecido en silla de ruedas y ha dado cuenta de un estado de salud que ha calificado de «lamentable», dado que el «dolor de tipo neuropático» que le acompaña desde hace veinte años no le deja «apenas caminar». El histórico dirigente político ha denunciado una «desatención» de los servicios sanitarios «absolutamente inaceptable», vinculada a su «deshumanización», a la falta de cobertura de plazas y a un «intento de ir privatizando poco a poco».

«Pero no voy a ocultar otro sentimiento que tengo. Junto a esas razones objetivas y que viven muchos ciudadanos, en mi caso hay algo personal, y estoy convencido de ello. Hay un entorno social determinado que me tiene odio y no lo digo a humo de paja», ha resaltado.

Iglesias, que ha llevado su caso ante el Defensor del Pueblo, ha explicado que padece una dolencia lumbar, por la que ha tenido que ser intervenido en cinco ocasiones, y se ha quejado de las demoras para acceder a las prestaciones sanitarias.

Según ha explicado, desde 2014 no ha recibido desde los servicios del HUCA «un seguimiento o estudio de la patología» que padece, salvo «consultas puntuales sin continuidad ninguna».

Tras varias consultas en la sanidad privada, Iglesias ha señalado que, finalmente, en enero de este año firmó un consentimiento para una operación en el complejo sanitario ovetense en la que le retirarán un tornillo de la zona lumbar. En este sentido, ha advertido de que, a pesar de que le «aseguraron que en junio» se realizarían la intervención, han pasado «varios meses» y todo apunta a que quede pospuesta para el próximo año, ha indicado.

«Me pregunto quién obstaculizó la operación que me iban a hacer en junio. ¿Cuál es la causa? El problema es muy grave», ha insistido tras apuntar que el objetivo de su comparecencia es denunciar su situación «y la de mucha gente que se encuentra en mayor o menor grado marginada».