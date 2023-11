La sede principal del Partido Popular, situada en la madrileña calle de Génova 13, se ha cubierto contra la amnistía bajo el lema: «España no se rinde». La fachada del edificio se ha cubierto en su totalidad con fotos de las multitudinarias y exitosas manifestaciones contra la amnistía, que se han producido en toda España.

En el edificio se puede observar imágenes de la plaza de Cibeles, la Puerta del Sol o la plaza de Felipe II de Madrid. Todos estos emblemáticos lugares de la ciudad estaban abarrotados de ciudadanos que protestaban en defensa de la igualdad de todos los españoles y en contra de la Ley de Amnistía concedida por Pedro Sánchez para obtener el apoyo parlamentario de Junts, y conseguir así la presidencia del Gobierno.

Pero estas no son las únicas imágenes que se pueden observar en la sede de los populares. En las imágenes que acompañan a estas líneas se pueden ver otras capitales de provincias donde también se produjeron estas manifestaciones en repulsa a la amnistía. Una simbología que representa la respuesta colectiva y masiva que tuvo lugar en toda España y que a día de hoy todavía sigue causando polémicas y marchas -como las que aún tienen lugar en Ferraz ante la sede principal del PSOE-.

Manifestaciones en contra de la amnistía

Muchos fueron los ciudadanos no dudaron en lanzarse a las calles para protestar contra la amnistía que Sánchez le va ha otorgado a los golpistas del procés. Un hecho que, aunque no ha impedido que Sánchez sea investido como presidente, sí que ha supuesto un gran símbolo de la repulsa de muchos ciudadanos ante la Ley de Amnistía.

Un símbolo que desde el Partido Popular quieren recordar asegurando que seguirán «saliendo a calle para reivindicar la democracia, el Estado de derecho y el cumplimiento de las leyes». Y donde aseguran, bajo el lema «España no se rinde» que no les van a callar «porque nadie es más que nadie en España», reza un comunicado del partido. «El Gobierno quiere el silencio pero seguirá teniendo la respuesta serena y firme de los ciudadanos porque España no se rinde», indican.

Este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya aseguró que su formación seguirá promoviendo más manifestaciones contra la Ley de Amnistía. Previsiblemente, la primera de las cuales tendrá lugar el primer fin de semana de diciembre, que coincidirá con el 45º aniversario de la Carta Magna y que tendrá como fin «defender la Constitución española».

«Nosotros no nos vamos a callar. Consideramos que la responsabilidad que tenemos es una responsabilidad máxima. En mi opinión, tenemos una responsabilidad superior a la de Gobierno, porque es un Gobierno irresponsable», defiende Feijóo.