Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sólo le falta que convoquen una manifestación los trabajadores de Protección Civil para conseguir un pleno y tener así en la calle a todos los funcionarios del ámbito de la Seguridad que operan bajo el mando del Ministerio del Interior. Tras la convocatoria que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo para salir a las calles el próximo sábado 27 para protestar por la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana se acaba de sumar otra convocatoria, ésta para el viernes día 26, en la que la asociación mayoritaria de funcionarios de prisiones, también dependiente del Ministerio del Interior, llama al colectivo a manifestarse a las puertas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

En apenas 24 horas dos terceras partes de los trabajadores que se encuentran bajo la tutela del ministro Fernando Grande-Marlaska saldrán a las calles para manifestarse por la gestión de un ministerio, cuyos profesionales bajo su mando aseguran que no les tiene en cuenta más que para ser sospechosos habituales frente a la opinión pública. Por primera vez todos los policías del país, nacionales, guardias civiles, policías locales y autonómicos, se han puesto de acuerdo para manifestarse en bloque por una causa no laboral y bajo una misma convocatoria. Pero es que OKDIARIO ha sabido que a esa gran manifestación que se celebrará el sábado en Madrid, le precederá otra en la capital de España que reunirá a los funcionarios de prisiones frente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

A ambas concentraciones ya han confirmado su asistencia políticos nacionales y locales de los partidos de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y las fuentes consultadas por este periódico indican que a ambas manifestaciones acudirán trabajadores provenientes de diferentes puntos del país. Es cierto que ambos colectivos ya se han manifestado en el pasado, pero nunca han coincidido en tan breve lapso de tiempo y lo realmente llamativo es que, si hasta ahora sus manifestaciones tenían un claro sesgo laboral, en esta ocasión, una y otra va más allá de eso y señala a dos personas muy en concreto: Fernando Grande-Marlaska y Ángel Luis Ortiz, el secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Criminalización de los funcionarios

Si nos fijamos en la primera de las convocatorias, la del viernes ante la sede en Madrid de la Dirección de Prisiones, los trabajadores han pasado de las demandas laborales vinculadas con la mejora de las condiciones o de la formación a manifestarse por lo que ellos creen estar convencidos que es una caza de brujas dentro de la institución. La gota que ha colmado el vaso es la detención de la subdirectora de la cárcel de Villena, cuya denuncia llevó a la suspensión de empleo y sueldo de varios funcionarios por presuntamente amenazarla para que no declarara sobre la presunta tortura a un interno. Ni una cosa ni la otra fueron ciertas, la Guardia Civil dice que se lo inventó, pero Interior fue directamente contra los funcionarios señalados por ella.

No es el único ejemplo. Hace unas semanas varios funcionarios fueron puestos en libertad después de que unos reclusos los acusaran de tener montado un negocio de tráfico de estupefacientes en prisión. El juzgado no pudo mantenerlos presos ante la evidente falta de pruebas, pero Interior no movió un dedo por ellos.

«Criminalización»

De hecho, la manifestación de los funcionarios de prisiones tiene un cariz especialmente personalizado en la figura de su secretario general, a quien hacen alusión en la convocatoria como el responsable directo de la “criminalización a la que se está sometiendo permanentemente nuestro colectivo”. Nadie se olvida en prisiones de que un cargo intermedio fue catalogado por Marlaska como “una verdadera funcionaria” para semanas más tarde ser descubierta por la Guardia Civil como una inventora de amenazas.

Al día siguiente serán los policías de todas España los que se hagan notar por mucho más que por lo de poder ser grabados por los ciudadanos durante sus actuaciones, una de las modificaciones de la Ley de Seguridad que anuncia el Gobierno. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que ese extremo es importante para su seguridad y la de sus familias, pero no quieren que la ciudadanía olvide que con esta nueva ley se recortan los medios policiales, sobre todo en materia de control de masas y antidisturbios, se le restará presunción de veracidad a lo reflejado en un atestado el mando único de una actuación policial en Cataluña quedaría bajo los Mossos d’Esquadra.

A menos de una semana vista para estas manifestaciones sólo queda que Protección Civil se organice y convoque una marcha para el domingo. Si lo hiciera, Marlaska podría batir un récord y sacar a la calle a todos sus funcionarios en materia de seguridad en un solo fin de semana para manifestarse contra su gestión.