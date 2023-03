Los funcionarios de prisiones toman la calle para pedir la dimisión de Marlaska: «Es un mentiroso»

Los funcionarios de prisiones ya no pueden más. La falsa promesa incumplida de la equiparación salarial y las continúas agresiones que sufren en las cárceles españolas les han llevado a manifestarse a las puertas del Congreso de los Diputados donde hoy mismo se debatía la moción de censura contra el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. 3.000 funcionarios de este gremio han cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien animan a dimitir. «Es un mentiroso», asegura Pedro García, portavoz del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar que ha convocado la protesta.

Los funcionarios de prisiones han tomado las calles. Este gremio, que depende del Ministerio del Interior, reclama mejoras en sus condiciones laborales y dicen sentirse «humillados» por un ministro que no reconoce su labor. De este modo, según datos aportados por los organizadores de la marcha a este periódico, 3.000 funcionarios se han manifestado para pedir la dimisión de Grande-Marlaska. La marcha ha comenzado en la sede nacional del Partido Socialista, ubicada en la calle Ferraz (Madrid), y ha culminado a las puertas del Congreso de los Diputados. Mientras dentro del hemiciclo se celebraba el debate de la moción de censura contra el Ejecutivo sanchista, fuera los funcionarios de prisiones denunciaban su situación laboral.

Ni las subidas salariales prometidas, ni la equiparación, ni su estatuto ha llegado. Tampoco se les reconoce como agentes de la autoridad y las agresiones dentro de las prisiones españolas no cesan. «Las estadísticas oficiales reflejan que los funcionarios sufrimos una media de una agresión diaria», explica el portavoz sindical, Pedro García. A estas agresiones hay que sumarle amenazas e incluso la quema de vehículos como ocurrió en la cárcel de botafuegos ubicada en Algeciras. Pero el asunto de las agresiones no es lo único que irrita a los trabajadores de las cárceles españolas. El portavoz sindical asegura que la subida salarial que se pactó el ministro no se ha llevado a cabo como debía y por ello han tomado la calle.

Dimisión

Los cánticos de «¡Marlaska dimisión!» han sido protagonistas durante la concentración. Asimismo, los manifestantes han llevado consigo pancartas en las que se demandaba la marcha del ministro. «Su gestión es un odio hacia el colectivo de prisiones», asegura Pedro García, portavoz de Tu Abandono Me Puede Matar en una entrevista con OKDIARIO.

Asimismo, los manifestantes han cargado contra el ministro del Interior pidiendo su marcha inmediata. «Es un ministro que ha gobernado para etarras y violadores y no para los trabajadores», ha apostillado el portavoz de la concentración que ha convocado a miles de funcionarios de prisiones procedentes de toda España.

Por su parte, el ministro del Interior ha hecho oídos sordos a la protesta tal y como hiciera con los policías nacionales y guardias civiles que se manifestaron hace tan sólo dos semanas por el centro de Madrid. Por su parte, la diputada del Partido Popular, Ana Dávila, y el parlamentario de Vox, Javier Ortega Smith, han acudido a la concentración para mostrar a los trabajadores de las cárceles el apoyo de sus formaciones políticas. Ambos han abandonado momentáneamente el debate de la moción de censura, que estaba teniendo lugar dentro de la Cámara Baja, para acudir a la manifestación. «Estamos con vosotros», ha aseverado Ortega Smith quien ha sido recibido entre abrazos y vítores.